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ABD’nin bir ucundan diğerine tek litre benzin kullanmadan gitti! İşte yeni nesil güneş enerjili araba

2024-07-26 12:09:47
ABD’nin bir ucundan diğerine tek litre benzin kullanmadan gitti! İşte yeni nesil güneş enerjili araba

Cannonball Sun isimli bir güneş enerjili araba, 13 gün içerisinde 5 bin km yol gitti. Bu da yeni bir rekor anlamına geliyor.

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Foto - ABD’nin bir ucundan diğerine tek litre benzin kullanmadan gitti! İşte yeni nesil güneş enerjili araba

ABD’de yürütülen bir yarış kapsamında yenilenebilir enerjiler ön plana çıktı. Üç genç mühendisten oluşan bir ekip, New York’tan Los Angeles’a uzanan 5000 km’lik yolu tamamen güneş enerjisiyle gitmeyi başardı. Aynı zamanda yolu oldukça kısa sürede tamamlayarak tarihe geçtiler.

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Foto - ABD’nin bir ucundan diğerine tek litre benzin kullanmadan gitti! İşte yeni nesil güneş enerjili araba

Cannonball Run (Cannonball Koşusu) olarak bilinen bir yarışta güneş enerjisinden güç alan bir otomobil ön plana çıktı. Cannonball Sun adı verilen özel yapım güneş enerjisi aracı; 13 gün, 15 saat ve 19 dakikalık sürüşün ardından 5 bin km’lik yolu tamamladı. Cannonball Run’ın gerçek rekoru ise içten yanmalı bir araçla 25 saatte tamamlayan farklı bir kişiye ait. Ancak yalnızca güneş enerjisini kullanarak ABD’nin bir ucundan diğer ucuna geçişin ilk kez başarıyla tamamlandığını da belirtmek gerekiyor. Üç mühendislik öğrencisi tarafından geliştirilen Cannonball Sun, güneş arabalarının elektrik ve içten yanmalıya kıyasla avantajlarını gözler önüne serdi. Araç; sekiz güneş panelinden güç alan üç elektrik motorundan ve bataryalardan besleniyor. Aracın geliştirilmesi beş aylık bir sürede gerçekleşti. Kaynaklı boru ve oluklu plastikten hazırlanan dış kasası sayesinde aracın ağırlığını da azaltmak mümkün oldu. Cannonball Sun projesi aslında tamamen güneş enerjisiyle uzun mesafeli seyahatin artık mümkün olduğunu gösterdi. Tabii bir yarışma için geliştirilmiş olsa da, büyük şirketlere de örnek olacak gibi duruyor.

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