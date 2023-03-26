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Sağlık
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ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!

2023-03-26 01:23:21
ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!

Alzheimer hakkında çarpıcı araştırma: Erken teşhis mümkün mü? Yapılan bir araştırma, Alzheimer hastalığının gözden fark edilebileceğini ortaya koydu. ABD'li bilim insanları Alzheimer hastalığına dair yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre, hastalığın ilk belirtileri gözlerde ortaya çıkıyor. Çalışma hastalığın erken tanısına dair de umut verici bir gelişme olarak gösteriliyor.

#1
Foto - ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!

ÇALIŞMA 14 YIL SÜRDÜ- Son araştırma Alzheimer'ın erken teşhisine dair bir gerçeği ortaya çıkardı. ABD'li bilim insanları, 14 yıl boyunca 86 farklı insandan retina ve beyin dokusu örnekleri topladı.

#2
Foto - ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!

CNN International'ın haberine göre, bu şimdiye kadar yapılmış en geniş araştırmalardan biri oldu. Sağlıklı insanlardan alınan bu örnekler, hem başlangıç evresinde hem de ileri derecede Alzheimer hastalığı olanlarla karşılaştırıldı.

#3
Foto - ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!

Ortaya çıkan bulgular, hastalığın ilk belirtilerinin gözlerde görüldüğünü kanıtladı. GÖZ TESTLERİYLE ERKEN TANI MÜMKÜN OLABİLİR- Çalışmalar, Alzheimer hastalarının gözlerinde erken yaşta iltihaplanmaların başladığını ve beyindeki bazı hücrelerin sayısında da azalma görüldüğünü ortaya koydu. Bu sayede yapılacak yeni göz testleriyle artık hastalığın erken tanısı mümkün olabilecek

#4
Foto - ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!

Alzheimer hastalığına dair son dönemde çalışmalar hızlandırılmış durumda. Son olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi, hastalığı yavaşlattığı görülen yeni bir ilacı onaylamıştı.

#5
Foto - ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!

Kullanım için onay verilen ilaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini gösteren, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlar, ilacın tedavi edici olmadığını,, sadece hastalığın ilerlemesini ölçülebilir şekilde yavaşlatacağını vurguluyor.

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