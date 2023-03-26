2023-03-26 01:23:21 ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!
Alzheimer hakkında çarpıcı araştırma: Erken teşhis mümkün mü? Yapılan bir araştırma, Alzheimer hastalığının gözden fark edilebileceğini ortaya koydu. ABD'li bilim insanları Alzheimer hastalığına dair yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre, hastalığın ilk belirtileri gözlerde ortaya çıkıyor. Çalışma hastalığın erken tanısına dair de umut verici bir gelişme olarak gösteriliyor.