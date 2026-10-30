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ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

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ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

Washington yönetiminin Orta Doğu'daki askeri yığınağı dikkat çekici boyuta ulaştı. ABD ordusuna ait en az 10 askeri nakliye uçağının son 24 saatte İsrail'deki Ovda ve Nevatim hava üslerine indiği bildirildi. CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın da Başkan Donald Trump'a İran'a yönelik askeri seçenekleri sunduğu belirtilirken, Washington-Tel Aviv hattındaki hareketlilik bölgede yeni bir çatışmanın fitilinin ateşlenebileceği endişelerini artırdı.

#1
Foto - ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

İran ile ABD arasındaki gerilim yeniden yükselirken Washington'ın İsrail'e yönelik askeri sevkiyatı hız kazandı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ABD ordusuna ait en az 10 askeri nakliye uçağı, son 24 saat içerisinde İsrail'in güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine iniş yaptı.

#2
Foto - ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

ABD'DEN İSRAİL'E ASKERİ HAVA KÖPRÜSÜ Uçaklardan bazılarının ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Bliss bölgesinden hareket ettiği bildirildi. Sevkiyatın İsrail'in askeri stoklarının takviye edilmesi ve Patriot gibi ilave hava savunma unsurlarının bölgeye taşınmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak uçaklarda hangi silah, mühimmat veya askeri teçhizatın bulunduğuna ilişkin Washington tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ABD'nin askeri hareketliliğinin İsrail'le de sınırlı kalmadığı bildirildi. Amerikan askeri nakliye uçaklarının Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere de yöneldiği öne sürüldü.

#3
Foto - ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

BİR YANDAN SEVKİYAT BİR YANDAN SALDIRI SENARYOLARI ABD'nin İsrail'e verdiği kapsamlı askeri desteğin bölgedeki gerilimi daha da yükselttiği bir dönemde Washington'dan dikkat çekici bir gelişme daha geldi. The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'a İran'a yönelik olası askeri seçenekler konusunda brifing verdi. Toplantıya Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine de katıldı. Cooper'ın Trump'a doğrudan ve yüz yüze askeri seçenekleri anlatmasının alışılmışın dışında olduğuna dikkat çekildi.

#4
Foto - ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

WASHINGTON-TEL AVİV HATTI BÖLGEYİ YENİ BİR SAVAŞA MI SÜRÜKLÜYOR? Gazze'deki yıkım ve bölgedeki çatışmaların ardından İsrail'e askeri desteğini sürdüren Washington yönetiminin şimdi de bölgeye uçak, hava savunma sistemi ve askeri malzeme sevkiyatını artırması dikkat çekiyor. ABD'nin bir taraftan İran'a yönelik askeri seçenekleri masada tutarken diğer taraftan İsrail'in askeri kapasitesini takviye etmesi, Washington'ın bölgedeki gerilimi düşürmek yerine Tel Aviv'in askeri gücünü destekleyen politikasını sürdürdüğü yönündeki eleştirileri beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, ABD'nin İran'a yeni bir saldırı düzenleme kararı aldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

#5
Foto - ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

İRAN'DAN HÜRMÜZ'DE DİKKAT ÇEKEN HAMLE Askeri hareketliliğin arttığı saatlerde İran basınından da dikkat çekici bir haber geldi. Mehr ve Tasnim'in aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, Keşm Adası yakınlarında “düşmana ait” olduğu belirtilen bir savaş uçağını tespit ederek müdahalede bulundu.

#6
Foto - ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

Uçağın müdahalenin ardından bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Ancak uçağın hangi ülkeye ait olduğu ve modeli açıklanmadı. İran makamlarından olaya ilişkin resmi bir açıklama da henüz yapılmadı. ABD'nin askeri sevkiyatı, Trump'a sunulan İran seçenekleri ve Hürmüz çevresindeki hareketlilik, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden tehlikeli biçimde yükseldiğine işaret ediyor.

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