ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?

ABD'DEN İSRAİL'E ASKERİ HAVA KÖPRÜSÜ Uçaklardan bazılarının ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Bliss bölgesinden hareket ettiği bildirildi. Sevkiyatın İsrail'in askeri stoklarının takviye edilmesi ve Patriot gibi ilave hava savunma unsurlarının bölgeye taşınmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak uçaklarda hangi silah, mühimmat veya askeri teçhizatın bulunduğuna ilişkin Washington tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ABD'nin askeri hareketliliğinin İsrail'le de sınırlı kalmadığı bildirildi. Amerikan askeri nakliye uçaklarının Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere de yöneldiği öne sürüldü.