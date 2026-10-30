ABD’den siyonist rejime askeri hava köprüsü! İran için savaş hazırlığı mı?
Washington yönetiminin Orta Doğu'daki askeri yığınağı dikkat çekici boyuta ulaştı. ABD ordusuna ait en az 10 askeri nakliye uçağının son 24 saatte İsrail'deki Ovda ve Nevatim hava üslerine indiği bildirildi. CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın da Başkan Donald Trump'a İran'a yönelik askeri seçenekleri sunduğu belirtilirken, Washington-Tel Aviv hattındaki hareketlilik bölgede yeni bir çatışmanın fitilinin ateşlenebileceği endişelerini artırdı.