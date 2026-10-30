Bakan Ersoy, turizm geliri 2026'nın ilk 9 ayında 51 milyar 278 milyon dolar

Dokuz ayda 49 milyon 132 bin ziyaretçi Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk dokuz ayında ağırlanan toplam ziyaretçi sayısı 49 milyon 132 bin olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üç sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’ndan 5,70 milyon, Almanya’dan 5,17 milyon, Birleşik Krallık’tan ise 3,20 milyon ziyaretçi geldi. Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi üçüncü çeyrekte 10,69 gece, ilk dokuz aylık dönemde ise 10,34 gece oldu. “Türkiye, bir istikrar adası olarak öne çıkmaktadır” Bakan Ersoy, yılın başından bu yana uluslararası seyahat hareketliliğini etkileyen hassas bir süreçten geçildiğine dikkat çekti. Bölgedeki çatışmaların, farklı noktalarda artan gerilimlerin ve hava sahalarının kullanımına yönelik kısıtlamaların uluslararası ulaşım ağlarında aksamalara yol açtığını belirtti. Bazı hatlarda seferlerin askıya alınmasının, uçuş güzergâhlarının değişmesinin ve bağlantılı seyahatlerin zorlaşmasının turizm hareketliliğini etkilediğini ifade eden Ersoy, enerji fiyatlarıyla birlikte artan hava yolu ulaşım maliyetlerinin de seyahat talebi üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.