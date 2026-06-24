Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Öztürk, dedesinden ve babasından devraldığı mesleği yaşam biçimine dönüştürdü. Yaklaşık 500 dut ağacından topladığı yapraklarla üretim yapan Öztürk, ipek böceklerini evinin altında hazırladığı özel alanda besliyor. 40 gün süren üretim sürecinin ardından bu yıl 94 kilogram koza elde eden üretici, ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne kilogramı 2 bin 300 liradan satarak 216 bin lira gelir elde etti.