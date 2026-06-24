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Ekonomi
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Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı

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Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Öztürk, dedesinden ve babasından devraldığı mesleği yaşam biçimine dönüştürdü. Yaklaşık 500 dut ağacından topladığı yapraklarla üretim yapan Öztürk, ipek böceklerini evinin altında hazırladığı özel alanda besliyor. 40 gün süren üretim sürecinin ardından bu yıl 94 kilogram koza elde eden üretici, ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne kilogramı 2 bin 300 liradan satarak 216 bin lira gelir elde etti.

#1
Foto - Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ahmet Öztürk (71), ailesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini yarım asrı aşan süredir sürdürüyor. Çocuk yaşlarda başladığı üretimi bugün hâlâ devam ettiren Öztürk, ipek böceği yetiştiriciliğinde en önemli etkenlerin, hava şartları ve böceğin yetişeceği ortam olduğunu söyledi.

#2
Foto - Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı

Öztürk, "Kendimi bildim bileli böcek yetiştiriciliği yapıyoruz. Nallıhan için geliri en iyi iş, ipek böceğidir. Aynı zamanda bu böcekleri yetiştirebilmemiz için dut ağacından çok faydalanırız. Yaprağını hayvana yediriyoruz. Her sene çok verim alıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinde yer, çok önemli. Bu sene yetkililerden sözünü aldık. İnşallah mahallemize bir böcek evi yapacaklar. Böcek evi de olursa çok daha verimli üretim yapacağız" diye konuştu.

#3
Foto - Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı

Öztürk, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: Böcekler bize gelir gelmez aynı gün yemliyoruz. Yemlerken dut yaprağını çok küçük kıyarak veriyoruz. İpek böceği o yaprağın sütünü emiyor. 10 gün sonra artık yaprakları daha iri veriyoruz ve ne kadar yaprak verirseniz o kadar yiyor.

#4
Foto - Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı

Böcek yemini iyi yerse kendi kendine koza sarmaya başlar. Kozanın ağırlığı, 1-2 gram arasında değişir. Kozayı oluşturan ipek ipliklerin uzunluğu, 500 metre ile 600 metre arasında uzar. Bu işte yardımcın olmak zorunda.

#5
Foto - Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı

Çocuklarım da hevesli ve yardımcı oluyorlar. Benden sonra onların da sürdürmesini istiyorum. Ben herkese söylüyorum ve tavsiye ediyorum, ipek böceği kadar gelir veren bir iş daha yoktur. Şu anda kilosu 2 bin 300 lira.

#6
Foto - Evinin altında üretiyor: 40 günlük kazancı 216 bin lirayı aştı

Yıllık 100 kilograma yakın üretim yapıyoruz. Eşimle birlikte ömrümüz yettikçe bu işi yapacağız. Bildiğim kadarıyla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden sonra en çok koza üreten yerlerden biri Nallıhan.

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