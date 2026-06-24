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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

CHP’de ‘mutlak butlan’ kararıyla liderlik koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in destekçisi Mustafa Balbay’a verdiği mülakatla parti içinde adeta bir atom bombası patlattı. Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı İBB davasının arkasında durmayan ve davanın ‘siyasi değil, tamamen bir yolsuzluk davası’ olduğunu açıkça ilan eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması koparılan yaygaralara da kapıyı kapattı.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

Mustafa Balbay'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB ve diğer CHP'li belediyelerdeki soruşturmaların siyasi değil yolsuzluk davası olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılandığını belirtip "Öncelik tutuksuz yargılama değil, ahlaki üstünlük" dedi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

CHP'de mutlak butlan sonrası sancılı bir süreç devam ediyor... Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti genelinde kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

İHRAÇLAR HIZ KAZANDI İlk etapta 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu isimlerin Yargıtay tarafından parti üyelikleri silindi. Daha sonra ismi şaibelerle anılan ve parti disiplinine aykırı hareket eden il başkanları görevden alındı. Yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

'ARINMADAN KURULTAY YOK' MESAJI Bu süreçte Manisa Milletvekili Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakın çevre olağanüstü kurultay için 800'den fazla imza toplayıp Genel Merkez'e iletti. Yargıda devam eden süreci ve "tedbir" kararını işaret eden Kılıçdaroğlu cephesi, olağanüstü kurultaya kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu bu tavrıyla arınmadan sandığın kurulmayacağını ilan etti.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

ÖZEL'İ BOŞA ÇIKARAN HAMLE Nitekim olağanüstü kurultay için toplanan imzaları boşa çıkaran bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kurultay sürecinin başlayacağını ilan etti.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

KILIÇDAROĞLU BALBAY'A KONUŞTU Tüm bu yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu, CHP eski milletvekili ve Özgür Özel destekçisi Mustafa Balbay ile görüştü. İBB VE DİĞER SORUŞTURMALAR SİYASİ DEĞİL YOLSUZLUK Balbay'ın Cumhuriyet'teki köşe yazısına yansıyan görüşmenin detaylarında Kılıçdaroğlu, İBB ve CHP'li belediyelerdeki davaların siyasi değil, yolsuzluk davası olduğunu, İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılandığını vurguladı. "ÖNCELİK İMAMOĞLU'NUN TUTUKSUZ YARGILANMASI DEĞİL, AHLAKİ ÜSTÜNLÜK" Kendisine "Önceliği tutuksuz yargılamaya vermek gerekmez mi?" şeklinde soru soran Balbay'a yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir" sözlerini kullandı.

#7
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

"BENDEN NEDEN KORKUYORLAR?" CHP lideri, "mutlak butlan" kararı sonrası görevi devralmasına müteakip kendisine yapılan eleştirileri de anlamsız bulduğunu belirtip "Bu karar verilmiş, benden niçin korkuyorlar? Normalleşmeye karşı çıkarım kızarlar, arınalım derim kızarlar" şeklinde konuştu.

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