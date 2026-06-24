Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

KILIÇDAROĞLU BALBAY'A KONUŞTU Tüm bu yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu, CHP eski milletvekili ve Özgür Özel destekçisi Mustafa Balbay ile görüştü. İBB VE DİĞER SORUŞTURMALAR SİYASİ DEĞİL YOLSUZLUK Balbay'ın Cumhuriyet'teki köşe yazısına yansıyan görüşmenin detaylarında Kılıçdaroğlu, İBB ve CHP'li belediyelerdeki davaların siyasi değil, yolsuzluk davası olduğunu, İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılandığını vurguladı. "ÖNCELİK İMAMOĞLU'NUN TUTUKSUZ YARGILANMASI DEĞİL, AHLAKİ ÜSTÜNLÜK" Kendisine "Önceliği tutuksuz yargılamaya vermek gerekmez mi?" şeklinde soru soran Balbay'a yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir" sözlerini kullandı.