Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun ipini çeken itiraf: İBB davası siyasi değil yolsuzluk
CHP’de ‘mutlak butlan’ kararıyla liderlik koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in destekçisi Mustafa Balbay’a verdiği mülakatla parti içinde adeta bir atom bombası patlattı. Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı İBB davasının arkasında durmayan ve davanın ‘siyasi değil, tamamen bir yolsuzluk davası’ olduğunu açıkça ilan eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması koparılan yaygaralara da kapıyı kapattı.