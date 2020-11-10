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Dünya
5
ABD'den Peşmerge'ye hibe! Onlarcasını bağışladı

2020-11-10 16:38:44
ABD'den Peşmerge'ye hibe! Onlarcasını bağışladı

ABD Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerine askeri yardım yaptı.

#1
Foto - ABD Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.

ABD Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.

#2
Foto - Bölge kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre, aralarında Humvee tipi zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, askeri ekipman ve silah ABD ordusu tarafından Peşmerge güçlerine hibe edildi.

Bölge kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre, aralarında Humvee tipi zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, askeri ekipman ve silah ABD ordusu tarafından Peşmerge güçlerine hibe edildi.

#3
Foto - Bilgi, bölgedeki Kuzey Irak Kürt yönetimine yakın kaynaklar tarafından da teyit edildi.

Bilgi, bölgedeki Kuzey Irak Kürt yönetimine yakın kaynaklar tarafından da teyit edildi.

#4
Foto - ABD, Peşmerge güçlerinin en büyük askeri destekçisi konumunda bulunuyor.

ABD, Peşmerge güçlerinin en büyük askeri destekçisi konumunda bulunuyor.

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