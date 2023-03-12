ABD'den dayatma: Rusya'nın Suriye ile hava hattını kapatın

BARKEY: MİLLEY’İN ZİYARETİ ERDOĞAN’A SEÇİM MESAJI ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley geçen günlerde sürpriz bir şekilde Suriye’de PKK/PYD bölgesine bir ziyaret yaptı. Bu ziyaretin neden yapıldığı sorusuna yanıt aranıyordu. ABD derin devletinin isimlerinden Henri Barkey, Washington’daki düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı’nın panelinde soruyu yanıtladı. Barkey ABD Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinin Türkiye’ye, seçime yönelik bir mesaj olabileceğini söyledi. Barkey şu yorumu yaptı: 'MİLLİYETÇİ OYLARIN HAREKETE GEÇMESİNDEN ENDİŞELİYİZ' “Endişelerden biri Erdoğan’ın kuzey Suriye'de kriz üretebileceği ve asker gönderebileceğiydi çünkü bu milliyetçi oyları harekete geçirerek insanları bir bayrak etrafında toplayabilir. Bu, çoğu siyasetçinin geçmişte uyguladığı geleneksel bir yöntem. Ancak General Milley bu hafta Suriye'nin kuzeyindeydi. Bence bu Erdoğan'a ‘Suriye'nin kuzeyiyle uğraşma. Ne yaparsan yap, bu kabul edilmeyecek’ mesajı vermenin en açık yolu. Bence bu bir sinyal. Bilmiyorum belki Milley gitmek istedi, siyasi olmayabilir. Kimse bana öyle ya da böyle bir şey söylemedi. Ama bana göre bu çok açık bir sinyaldi. Yani evet, biz mesaj gönderebiliriz. Bizden kastım Avrupa ve ABD mesaj gönderebilir ama Erdoğan'ın dinleyip dinlememesi ayrı bir konu. Geçmişte bizi pek ciddiye almadığını gördük. Yani evet, belki mesaj vermeliyiz ama fazla bir şey beklememeliyiz.” İKTİDARI HDP İLE TEHDİT ETTİ Panelde “Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefetteki Millet İttifakı’nı bekleyen zorluklar” ele alındı. Türkiye’deki karanlık ilişkileri ile tanınan ve 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi ile ilgili olarak hakkında yakalama kararı bulunan Henri Barkey iktidarı HDP ile tehdit etti. Seçimleri kimin kazanacağının büyük ölçüde HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağına bağlı olduğunu iddia etti. HDP yasaklanırsa öfkeli seçmenin CHP’ye kitlesel olarak oy verebileceğini savunan Barkey, “Bu da CHP'nin açık ara en büyük parti olacağı ve kendi zaferini garantileyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın ne yapacağı belli değil. Çünkü kapatsa da başı belada, kapatmasa da. Yani bu büyük ölçüde onun hesaplamalarına bağlı. Yani özünde Kürt meselesi kritik.’’ dedi. ‘TÜRKİYE RUSYA’YA GİDEN ÜRÜNLERE KAPIYI KAPATTI’ Rus Kommersant gazetesi, Rusya’ya uygulanan yaptırım kapsamındaki ürünlerin Türkiye üzerinden Rusya’ya girişinin durduğunu yazdı. Gazete haberini taşımacılık şirketlerinin yetkililerinin açıklamalarına dayandırdı. Gazetenin haberinde bu hafta başında itibaren Türk gümrük yetkililerinin Avrupa Birliği yaptırım listesinde yer alan ürünlerin Türkiye üzerinden Rusya ve Belarus’a transit geçişlerine izin vermemeye başladığını belirtti. Haberde Türk gümrük yetkililerinin kendilerine hükümetin söz konusu ürünlerin geçişine izin verilmemesi konusunda doğrudan talimat verdiğini söyledikleri de vurgulandı. Gazetenin haberinde Rusya ve Belarus’a ürünlerin transit geçişini yasaklayan resmi bir bildirim olmadığı ifade edildi. TÜRKİYE'DE ÜRETİLENLER GEÇİYOR Türk iş adamları Rus Kommersant gazetesindeki haberi doğruladı. Şu anda sadece Türkiye’de üretilen ürünlerin Rusya ve Belarus’a geçişlerine izin verildiğini bildirdiler. Türkiye’de üretilen bazı makinalarla ilgili de sorun yaşandığını kaydeden Türk işadamları bazı bankaların sözkonusu makinaların çift kullanımlı olabileceği gerekçesiyle para transferlerini gerçekleştirmediklerini söyledi. Bu yeni durumun ABD Hazine Bakan Yardımcısı ve heyetinin Türkiye ziyareti sonrasında gündeme geldiğini vurguladılar. ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson Şubat başında Türkiye'deydi. Bankacılar ve finans yöneticileriyle görüştü. Moskova'nın harekatta kullanabileceği kimyasalların, mikroçiplerin ve diğer ürünlerin Rusya'ya ihracatı konusunda Türkiye'yi uyardı. Yaptırımları ihlal eden Türk şirketlerini veya bankalarını cezalandırmak için harekete geçmekle tehdit etti. Bu görüşmeden sonra Reuters, Havaş'ın Rus ve Beyaz Rusya havayollarına, ABD menşeli uçaklarına hizmetleri vermeyi durduracağı yönünde haber yaptı.