ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

Netanyahu'nun ziyareti, ülkede tartışmalara neden oldu. Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail'in Kongredeki en sadık müttefiklerinden biri olarak gösterilen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, martta Netanyahu'ya istifa ve İsrail'de yeni seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.