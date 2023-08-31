2023-08-31 12:17:41 ABD’de Nobel ödülü Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nı inşa ediyor, temeli atıldı! Türkiye'ye paylaşımı yaptı
ABD Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşinin kurduğu Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nın ABD'nin Kuzey Carolina bölgesinde yurt binasının temeli atıldı! Yetkililer duyurdu, geri sayım başladı: Yeni Projesi milyonları heyecanlandırdı. Aziz Sancar'ın vakfı, ABD'ye giden öğrenciler için olan misafirhane dikkat çeken yeni bir nokta oldu. Türkiye ve dünyada milyonlarca vatandaşlar tarafından merak ediliyor.