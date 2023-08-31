ABD’de Nobel ödülü Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nı inşa ediyor, temeli atıldı! Türkiye'ye paylaşımı yaptı

Aziz Sancar, temel atma töreninde, AA muhabirine, "Hürriyet verilmez, hürriyet alınır. Azerbaycan Karabağ’ı aldığında, Azerbaycan’a davet edildim ve orada da aynı şeyi söyledim, 'toprağımız bize verilmez, toprağımızı biz alırız' diye. 30 Ağustos da bunun bir simgesidir. 30 Ağustos Türkiye’yi Türkiye yapandır. Bunlar Atatürk’ün ve çalışma arkadaşlarının sayesinde oldu. Onların inançları ve onların yaptıkları devrimler sayesinde oldu. O olmasaydı, Güneydoğu’da, Mardin’in Savur ilçesinden Nobel alacak bir bilim adamı yetişmezdi.” dedi. ABD’ye ilk geldiğinde maddi açıdan çok büyük zorluklar yaşadığı için bir süre okulun laboratuvarında kaldığını anlatan Sancar, temel amaçlarının ülkeye gelen Türk öğrencilerin aynı zorlukları yaşamasını önlemek olduğunu vurguladı. Sancar, 2007'de Vehbi Koç Ödülü'nü aldıktan sonra kredi çektiğini ve Türk öğrencilerin kalması için Kuzey Carolina’da bir ev satın aldıklarını, Nobel ödülünü kazanınca eşiyle birlikte, projelerini daha da geliştirmeye karar verdiklerini ifade etti.