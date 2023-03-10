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Dünya
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ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

2023-03-10 09:39:41
ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ABD’de atmosferik nehir fırtınası etkili oluyor. Fırtınadan etkilenen Inverness böyle görüntülendi.

#1
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde atmosferik nehir fırtınaları etkili oluyor. Fırtına Inverness semtindeki Point Reyes Batıkları da etkili oldu.

#2
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Atmosferik nehir fırtına nedir?

#3
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), atmosferik nehir fırtınalarını şöyle tanımlamıştı:

#4
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Atmosferik nehirler, nemli havayı tropik bölgelerden daha yüksek enlemlere taşıyan atmosferdeki uzun, yoğun bölgelerdir.

#5
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Nemli hava, yüksek rüzgar hızlarıyla birleşerek karaya indiğinde şiddetli yağmur ve kar oluşturur, özellikle dağlık arazide.

#6
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bu aşırı yağış olayları ani sellere, çamur kaymalarına, can ve mal üzerinde yıkıcı hasarlara yol açabilir.

#7
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Atmosferik nehirler karadan geçtiğinde yoğun ve hızlı yağış, siklon kuvvetli rüzgarlar ve önemli ölçüde artan dalga yükseklikleri ile kasırgalarınkine benzer koşullara neden olabilirler.

#8
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

#9
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

#10
Foto - ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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