2023-03-10 09:39:41 ABD’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
ABD’de atmosferik nehir fırtınası etkili oluyor. Fırtınadan etkilenen Inverness böyle görüntülendi.
ABD’de atmosferik nehir fırtınası etkili oluyor. Fırtınadan etkilenen Inverness böyle görüntülendi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde atmosferik nehir fırtınaları etkili oluyor. Fırtına Inverness semtindeki Point Reyes Batıkları da etkili oldu.
Atmosferik nehir fırtına nedir?
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), atmosferik nehir fırtınalarını şöyle tanımlamıştı:
Atmosferik nehirler, nemli havayı tropik bölgelerden daha yüksek enlemlere taşıyan atmosferdeki uzun, yoğun bölgelerdir.
Nemli hava, yüksek rüzgar hızlarıyla birleşerek karaya indiğinde şiddetli yağmur ve kar oluşturur, özellikle dağlık arazide.
Bu aşırı yağış olayları ani sellere, çamur kaymalarına, can ve mal üzerinde yıkıcı hasarlara yol açabilir.
Atmosferik nehirler karadan geçtiğinde yoğun ve hızlı yağış, siklon kuvvetli rüzgarlar ve önemli ölçüde artan dalga yükseklikleri ile kasırgalarınkine benzer koşullara neden olabilirler.
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