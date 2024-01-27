ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

ULUSAL MUHAFIZLAR DEVREDE ABD'nin Oklahoma Eyaleti Valisi Kevin Stitt'ten flaş bir açıklama geldi. Stitt, ABD-Meksika sınırındaki kaçak geçişleri önlemek amacıyla eyaletin ulusal muhafızlarını bölgeye göndereceğini açıkladı. "Bu sadece sağduyu. Teksas'ta 28 giriş noktası var. Bu giriş noktaları dışında herhangi bir yerden ülkeye girmenin yasadışı olduğu zaten federal bir yasa" diyen Stitt, Biden yönetiminin sınır tedbirlerini uygulamadığını savunarak "Federal hükümetin, Biden'ın, jiletli telleri kesiyor olması hiç de mantıklı değil. Evet, ülkemizi istilaya karşı savunma hakkımız var. Yasadışı yollardan gelen 6 milyon insan varsa buna başka ne diyebilirsiniz ki?" şeklinde konuştu.