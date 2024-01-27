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ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

2024-01-27 12:16:40
ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde başlayan dilkenli tel krizinde gerilim en üst seviyeye ulaştı. ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas'ta Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen ve göçmen geçişini engellemek amacıyla konulan dikenli tellerin kaldırılabileceğine karar vermiş, karar sonra 25 eyalet valisi Teksas'ın yanında durarak Biden yönetimine karşı baş kaldırmıştı. Ülkede yaşanan gerilimin ardından çatışma tehlikesine karşı Ulusal Muhafızlar devreye girdi.

#1
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki en ciddi tartışma konularından biri olan sınır güvenliği ve düzensiz göçmen polemiği, Yüksek Mahkemenin son kararının uygulanmamasıyla daha da arttı.

#2
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

DİKENLİ TEL KRİZİ ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı. Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen salı günü ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmişti.

#3
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

ABD'nin güney sınırına ilişkin Başkan Joe Biden yönetimi ile Teksas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, Yüksek Mahkemenin son kararının aksine sınıra yeni dikenli teller çekeceğini duyuran Teksas Valisi Greg Abbott'a, 25 Cumhuriyetçi eyaletten ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi.

#4
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

Yüksek Mahkemenin sınırın belli bölgelerine Teksas eyalet yetkililerince yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması yönündeki kararını kabul etmeyen Vali Abbott, eyaletindeki ulusal muhafızların böyle bir işlem yapmayacağını, hatta "sınırı korumak" için yeni dikenli teller koyacaklarını deklare etti. Abbott, sınır güvenliği konusunda federal yönetimi suçlayarak, Biden yönetiminin düzensiz göçmenleri önlemek için hiçbir şey yapmadığını savundu.

#5
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

"İŞGALLE KARŞI KARŞIYAYIZ!" Teksas'ın bir "işgal" ile karşı karşıya olduğunu belirten Abbott, "Eyalet sınırlarımızı her türlü tehdide karşı korumak anayasal görevimiz ve bunu yerine getireceğiz." açıklamasını yaptı ve ülkedeki diğer Cumhuriyetçi eyaletlerin de yardımını talep etti.

#6
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

TEKSAS'A TAM DESTEK Abbott'ın destek çağrısına kısa sürede yanıt veren 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri, ortak bir bildiriye imza atarak güney sınırının korunması konusunda Teksas'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

#7
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

İÇ SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR Cumhuriyetçi Valiler Birliği'nden yapılan açıklamada ise, "Sınırın güvenliğini sağlamak için jiletli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanan Vali dostumuz Greg Abbott ve Teksas eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denilmişti. Açıklamada, "Çünkü Biden yönetimi halihazırda yürürlükte olan göçmenlik yasalarını uygulamayı reddediyor ve ülkemize yasadışı yollardan giren göçmenlerin Amerika'da kitlesel olarak serbest kalmasına yasadışı bir şekilde izin veriyor" ifadelerine yer verilmişti. Federal hükümet ile Cumhuriyetçi valilerin karşı karşıya gelmesinin iç savaşa neden olabileceği yorumları yapılmıştı.

#8
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

ULUSAL MUHAFIZLAR DEVREDE ABD'nin Oklahoma Eyaleti Valisi Kevin Stitt'ten flaş bir açıklama geldi. Stitt, ABD-Meksika sınırındaki kaçak geçişleri önlemek amacıyla eyaletin ulusal muhafızlarını bölgeye göndereceğini açıkladı. "Bu sadece sağduyu. Teksas'ta 28 giriş noktası var. Bu giriş noktaları dışında herhangi bir yerden ülkeye girmenin yasadışı olduğu zaten federal bir yasa" diyen Stitt, Biden yönetiminin sınır tedbirlerini uygulamadığını savunarak "Federal hükümetin, Biden'ın, jiletli telleri kesiyor olması hiç de mantıklı değil. Evet, ülkemizi istilaya karşı savunma hakkımız var. Yasadışı yollardan gelen 6 milyon insan varsa buna başka ne diyebilirsiniz ki?" şeklinde konuştu.

#9
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

TRUMP SESSİZLİĞİNİ BOZDU Teksas'a bir destek de halen Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan aday adayı konumundaki, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, tüm eyaletlere çağrı yaparak ulusal muhafızlarını Teksas'a göndermeleri ve ABD'nin güney sınırını yasa dışı göçmenlerden korumaları gerektiğini belirtti.

#10
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

24 SAATLİK SÜRE DOLMAK ÜZERE Diğer yandan Biden yönetiminin Teksas eyalet yönetimine Yüksek Mahkemenin kararını uygulaması için 24 saat süre verdiği bilgisi, Amerikan medyasına yansıdı. Buna göre, Biden yönetimi, ülkenin en üst hukuki merci olan Yüksek Mahkeme kararının uygulanması gerektiğini, aksi halde ciddi hukuki tartışmalara kapı aralanacağını ifade etti.

#11
Foto - ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

NELER OLABİLİR? Biden yönetiminin bu yaklaşımına olumsuz karşılık veren Abbott ise son açıklamasında, Biden'ın halkı terk ettiğini ve sınırları koruma görevini yerine getirmediğini savundu. Abbott, bu sebeple kendilerinin bu görevi yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı. Söz konusu Yüksek Mahkeme kararının ne şekilde uygulanabileceğine ilişkin tartışma sürerken, bazı uzmanlar Biden'ın "Teksas ulusal muhafızlarını federalleştirebileceği" tezini öne sürüyor. Buna göre Biden, ulusal acil durum ilan edip Teksas'taki ulusal muhafızları federal yönetime bağlayabilir ve mahkeme kararını bu yolla uygulatabilir. Biden'ın bu yolu tercih etmesinin siyasi sebeplerle zor olduğu yorumları Amerikan medyasında öne çıksa da söz konusu gerilimin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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