2024-01-27 12:16:40 ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı
ABD'nin Teksas eyaletinde başlayan dilkenli tel krizinde gerilim en üst seviyeye ulaştı. ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas'ta Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen ve göçmen geçişini engellemek amacıyla konulan dikenli tellerin kaldırılabileceğine karar vermiş, karar sonra 25 eyalet valisi Teksas'ın yanında durarak Biden yönetimine karşı baş kaldırmıştı. Ülkede yaşanan gerilimin ardından çatışma tehlikesine karşı Ulusal Muhafızlar devreye girdi.