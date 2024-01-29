ABD Yunanistan’ı yeni silah sistemleriyle donatıyor! Bu işin ucu nereye gidiyor?

ABD, Yunanistan’a 40 adet F-35A savaş uçağı tedarikini onayladı. 8.6 milyar dolar değerindeki (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur) satış ile birlikte Yunanistan’a 40 adet F-35A savaş uçağı tedarik edilecek. İlgili pakette ise şunlar yer almakta: 40 adede kadar F-35A uçağı, 42 adet Pratt & Whitney F135-PW-100 motor (40 kurulu, 2 yedek), AN/PYQ-10 Basit Anahtar Yükleyiciler, KGV-135A gömülü güvenli iletişim cihazlarÖı, Kartuşla Çalıştırılan Cihazlar/İtici Gazla Çalıştırılan Cihazlar (CAD/PAD), Tam Görev Simülatörleri ve sistem eğitmenleri, Elektronik harp sistemleri, Laboratuvarı desteği,