ABD Yunanistan’ı yeni silah sistemleriyle donatıyor! Bu işin ucu nereye gidiyor?

Buna ek olarak ABD, bir dizi silah sistemini de Yunanistan’a transfer etme kararı aldı. İlk olarak 27 Eylül 2022’de Ukrayna’ya kritik desteği teşvik etmek amacıyla Yunanistan’ın savunma alımları için 30 milyon dolarlık Yabancı Askeri Finansman (FMF) yardımı için Kongre bildirim prosedürleri tamamlanmıştı. 24 Ekim 2023’te ise ABD, daha fazla bağışı teşvik etmek için Yunanistan’a 30 milyon dolarlık ek FMF yardımı tahsis etmişti.