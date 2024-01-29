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ABD Yunanistan’ı yeni silah sistemleriyle donatıyor! Bu işin ucu nereye gidiyor?

2024-01-29 13:13:32
ABD Yunanistan’ı yeni silah sistemleriyle donatıyor! Bu işin ucu nereye gidiyor?

ABD, Yunanistan’a bir dizi silah sistemini transfer etme kararı aldı.

#1
Foto - ABD Yunanistan’ı yeni silah sistemleriyle donatıyor! Bu işin ucu nereye gidiyor?

ABD, Yunanistan’a 40 adet F-35A savaş uçağı tedarikini onayladı. 8.6 milyar dolar değerindeki (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur) satış ile birlikte Yunanistan’a 40 adet F-35A savaş uçağı tedarik edilecek. İlgili pakette ise şunlar yer almakta: 40 adede kadar F-35A uçağı, 42 adet Pratt & Whitney F135-PW-100 motor (40 kurulu, 2 yedek), AN/PYQ-10 Basit Anahtar Yükleyiciler, KGV-135A gömülü güvenli iletişim cihazlarÖı, Kartuşla Çalıştırılan Cihazlar/İtici Gazla Çalıştırılan Cihazlar (CAD/PAD), Tam Görev Simülatörleri ve sistem eğitmenleri, Elektronik harp sistemleri, Laboratuvarı desteği,

#2
Foto - ABD Yunanistan’ı yeni silah sistemleriyle donatıyor! Bu işin ucu nereye gidiyor?

Buna ek olarak ABD, bir dizi silah sistemini de Yunanistan’a transfer etme kararı aldı. İlk olarak 27 Eylül 2022’de Ukrayna’ya kritik desteği teşvik etmek amacıyla Yunanistan’ın savunma alımları için 30 milyon dolarlık Yabancı Askeri Finansman (FMF) yardımı için Kongre bildirim prosedürleri tamamlanmıştı. 24 Ekim 2023’te ise ABD, daha fazla bağışı teşvik etmek için Yunanistan’a 30 milyon dolarlık ek FMF yardımı tahsis etmişti.

#3
Foto - ABD Yunanistan’ı yeni silah sistemleriyle donatıyor! Bu işin ucu nereye gidiyor?

Son olarak ABD, Yunanistan’a önerilen aşağıdaki Excess Defense Articles (EDA) transferlerini Kongre’ye bildirdi: 2 adet C-130H askeri nakliye uçağı, 10 adet motor P-3 deniz karakol uçağı motoru, 60 adet Bradley ZMA, C-130J askeri nakliye uçakları için fiyat teklifi yapılacak. 4 adet Kıyı muharebe gemisi, 3 adet Protector sınıfı kıyı karakol botu, 200 milyon dolarlık ek silah satışı, Yüzlerce kamyon.

#4
Foto - ABD Yunanistan’ı yeni silah sistemleriyle donatıyor! Bu işin ucu nereye gidiyor?

Excess Defense Articles (EDA), ABD Savunma Bakanlığı’nın artık hiçbir askeri hizmet tarafından ihtiyaç duyulmayan savunma malzemeleri ve askeri ekipmanlarıdır. Bu fazla malzemeler ve materyaller, 1961 Yabancı Yardım Yasası’nın (FAA) 516. bölümü uyarınca yabancı ülkelere veya uluslararası kuruluşlara devredilebilir. EDA programı, ABD’nin dış politika hedeflerini karşılarken aynı zamanda dost ve müttefiklerine savunma kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olur. EDA programı kapsamında sağlanan fazla savunma malzemeleri, ortak ülkelere ekipmanın durumuna bağlı olarak indirimli bir fiyata veya hibe olarak verilir.

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