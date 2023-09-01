ABD ve Rusya'nın planı, Türkiye'nin teklifi! Dünya medyasında manşet

RUSYA'NIN PLANI Kritik buluşma öncesi Rusya tahıl anlaşmasına yeni bir alternatif sundu. Buna göre, Moskova Katar'ın da finansal desteğiyle Türkiye'ye indirimli 1 milyon tahıl gönderecek. Türkiye'de işlenecek tahıl, buradan dünyanın dört bir yanına sevk edilecek. Moskova, askıya aldığı önceki anlaşmanın Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engelleri kaldırmadığını savunuyor. ABD'NİN PLANI Rusya, 20 Temmuz'dan bu yana Karadeniz'den Ukrayna limanlarına doğru hareket eden tüm gemileri askeri hedef olarak kabul ediyor. Söz konusu tarihten bu yana yalnızca iki tahıl gemisini İstanbul'a ulaştırabilen Ukrayna ve Batılı müttefikleri ise, alternatif bir rota arayışında. İşgale karşı Kiev yönetimine en büyük desteği sunan ABD, Karadeniz koridoruna alternatifler üzerinde çalışıldığını duyurdu. İsmi açıklanmayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi, Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatını artırmak üzere Romanya ve Moldova ile görüşüldüğünü söyledi. Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatını ikiye katlamayı hedeflediklerini belirten ABD'li yetkili, "Alternatif rotaları desteklemek üzere istişarelerde bulunuyoruz. En öne çıkanı Tuna Nehri. Bu rota NATO kara suları içinde kalıyor. Dolayısıyla daha güvenli bir koridor oluşturduğu için bizim açımızdan çok cazip bir rota" dedi. Yanı sıra Ankara ile de temasta olduklarını ekleyen aynı yetkili, Rusya'nın anlaşmaya dönmesi için gösterdiği çabada Türkiye'yi desteklediklerini vurgulayıp "Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelere doğrudan dahil değiliz ama ekiplerimiz BM ve Türklerle yakın iş birliği içinde" diye konuştu.