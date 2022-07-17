ABD ve Avrupa alarma geçti! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

ABD'DE ŞU ANDA, 19 EYALETTE DEVAM EDEN 293 ORMAN YANGINI RAPOR EDİLDİ

AA'nın ABD Orman Yangını, Hava ve Çığ Olayları Merkezi'nin verilerinden yaptığı derlemeye göre 19 eyalette son bir ayda bin 310 farklı noktada orman yangını çıktı ve bunlardan 293'ü halen devam ediyor. Son yıllarda kuraklıkla boğuşan California en çok yangın çıkan eyalet oldu. Verilere göre, California'da Yosemite Park başka olmak üzere son bir ayda 352 farklı noktada yaban hayatını tehdit eden yangın çıktı ve bu yangınlardan 55'i devam ediyor. Şu anda en çok yangının devam ettiği eyaletlerden biri de ABD'nin kuzeyinde yer alan Alaska oldu. Alaska'da son bir ayda 79 farklı noktada yangın çıktı ve 46 orman yangını halen söndürülememiş durumda. Eyalette, 81 bin hektar alanın kül olduğu bildirildi. ABD'nin batı kıyılarında yer alan Washington eyaletinde de 67 yangın çıktı ve bunlardan 15'i devam ediyor.