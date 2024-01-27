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Dünya
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ABD üsleri saldırı altında!

2024-01-27 22:41:57
ABD üsleri saldırı altında!

Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye'deki ABD üslerine füzelerle saldırdı.

#1
Foto - ABD üsleri saldırı altında!

Irak ve Suriye’de Irak İslami Direnişi, ABD üslerine saldırı düzenledi. Saldırının siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İşte ayrıntılar...

#2
Foto - ABD üsleri saldırı altında!

Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye’deki ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırı düzenlendiğini duyurdu.

#3
Foto - ABD üsleri saldırı altında!

Irak ve Suriye’deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırılar devam ediyor.

#4
Foto - ABD üsleri saldırı altında!

İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Anbar kentinde yer alan ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed üssüne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

#5
Foto - ABD üsleri saldırı altında!

Ayrıca sabah saatlerinde de ABD güçlerinin konuşlandığı Suriye’deki Koniko Gaz Tesisi’ne füzeli saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

#6
Foto - ABD üsleri saldırı altında!

Irak İslami Direnişi, saldırıların siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlendiğini açıklamıştı.

#7
Foto - ABD üsleri saldırı altında!

Kaynak: İHA

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