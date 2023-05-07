2023-05-07 21:21:41 ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti
ABD, Türkiye’ye S-400’leri Ukrayna’ya göndermesi için bir teklifte bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’nin S-400’lerle ilgili teklifini reddettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, ancak bunu reddettiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında F-35 ve S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD büyük şok yaşadı.