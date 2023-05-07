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ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti

2023-05-07 21:21:41
ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti

ABD, Türkiye’ye S-400’leri Ukrayna’ya göndermesi için bir teklifte bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’nin S-400’lerle ilgili teklifini reddettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, ancak bunu reddettiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında F-35 ve S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD büyük şok yaşadı.

#1
Foto - ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik S-400 teklifini ilk kez açıkladı. Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre; ABD, Türkiye’nin Rusya’dan tedarik ettiği S-400 Hava Savunma Sistemi’ni Ukrayna’ya sevk etmesini teklif etti. Türkiye ise bu teklifi, reddetti. Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüşüyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz şu anda F-35'e geri dönelim demiyoruz, paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi milli muharip uçağımızı üretiyoruz. ABD ile ilişkileri biz de düzeltmek isteriz, bunun için gerekli mekanizmaları da kurduk. Ancak ABD'yle biz durduk yere kötü olmuyoruz, FETÖ Amerika'da, Amerika PKK'YPG'yi destekliyor" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti

Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" S-400'lerle ilgili ABD'nin çeşitli teklifler sunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bunun kontrolünü bize verin, başka yere verin gibi, doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu. Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" dedi. ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini teklif ettiğini aktaran Çavuşoğlu ayrıca, "ABD, S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz dedi, biz olmaz dedik" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti

“Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de oyu artıyor” Seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu seçim bir beka meselesidir” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Antalya'da tepkiler çok iyi, gerçekten beklediğimin de ötesinde. Çünkü bu seçimin kritik bir seçim olduğunu biliyorlar. Toplumun her kesimiyle diyaloğumuz çok iyi. İlk turda İnşallah bitecek. Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de oyu artıyor" değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti

“Birbirimize sevgi saygı duyuyoruz” Muhalefet seçmeniyle konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. Seçime gidiyoruz düşman değiliz. Her zaman birbirimize sevgi saygı duyuyoruz. Herkes Antalya'yı örnek gösteriyor. “Muhalefetin üslubu çok sert” AK Parti'nin oy oranı şu anda yüzde 40'ın üstünde. Bence muhalefetin üslubu çok sert. Mitinglerde küfürlü konuşuyorlar.

#5
Foto - ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti

"14 Mayıs seçimlerini bir beka meselesi olarak görüyorum" 14 Mayıs seçimlerini bir beka meselesi olarak görüyorum. Şu anda karşımızdaki aday ve ittifak Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız diyor, FETÖ ve PKK iltisaklı KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz diyor Kılıçdaroğlu. Mahkemeye gidenler mahkemeyi kazanıyorsa zaten mecburen iade ediliyor. Kılıçdaroğlu mahkemeyle iade edilmeyenleri söylüyor. Bu kişilerin bakanlığa dönmesi bir beka meselesi değil mi?"

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