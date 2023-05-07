ABD Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cevabı ilk kez duyurdu: O olmaz dedik! Reddetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik S-400 teklifini ilk kez açıkladı. Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre; ABD, Türkiye’nin Rusya’dan tedarik ettiği S-400 Hava Savunma Sistemi’ni Ukrayna’ya sevk etmesini teklif etti. Türkiye ise bu teklifi, reddetti. Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüşüyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz şu anda F-35'e geri dönelim demiyoruz, paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi milli muharip uçağımızı üretiyoruz. ABD ile ilişkileri biz de düzeltmek isteriz, bunun için gerekli mekanizmaları da kurduk. Ancak ABD'yle biz durduk yere kötü olmuyoruz, FETÖ Amerika'da, Amerika PKK'YPG'yi destekliyor" ifadelerini kullandı.