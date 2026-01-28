ABD sopa gösterip ' Yeni ücret 252 milyon dolar oldu' dedi! Kabul edildi, F-35'lerin geliş tarihi belli oldu

  • İSTANBUL
ABD'nin F-35 savaş uçakları sözleşmelerine uymayıp zam yapma kararı kamuoyunun tepkisini çekerken flaş bir gelişme yaşandı.

İsviçre, Amerikan yapımı beşinci nesil F-35 savaş uçaklarının alımına hazırlanırken alt yapı için yaptığı yatırımlara ise hız verdi. Bern hükümetinin kaç adet F-35 sipariş edeceğini hala netlik kazanmazken ancak altyapı çalışmalarında daha işin başında bütçenin şimdiden tüketildiği öğrenildi.

2022 yılında ülke henüz bu uçakları satın alıp almayacağına karar vermemişken, altyapı için 120 milyon frank, yani yaklaşık 152 milyon dolar ayrılması öngörülüyordu. Bugün ise bu rakam 200 milyon franka, yani yaklaşık 252 milyon dolara yükseldi.

Yeni hesaplamalara göre, mevcut fonlar yalnızca yeni altyapının asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. Ek olarak, binaların yenilenmesi gibi yatırımlar için 50 milyon frank (yaklaşık 63 milyon dolar) daha gerekecek.

Çalışma temposu da eleştiriliyor. Payerne Hava Üssü'ndeki çalışmalar, planlanandan altı ay sonra, 2025 baharında başladı. Bu sırada proje için ayrılan finansman şimdiden tükendi.

Meiringen ve Emmen üslerinde ise altyapı çalışmalarının başlaması en az bir yıl gecikmiş durumda. Buna karşın ilk F-35 uçaklarının İsviçre'ye 2027 yılında ulaşması bekleniyor, ancak nihai sözleşme miktarları hâlâ netleşmiş değil. Defense Express'e göre, bu durum modern ülkelerin bile beşinci nesil savaş uçaklarını işletmek için hava üslerini ve altyapılarını güncellemek adına yatırım yapmak zorunda olduğunun bir göstergesi. Ayrıca, kendi kapasite ve ihtiyaçların yeterince doğru değerlendirilmediğini de ortaya koyuyor.

Modern savaş uçakları operasyonları ciddi maliyetler gerektiriyor; bunun için modern hangarlar, gelişmiş simülatörler ve uygun siber güvenlik altyapısına sahip yazılım sistemleri gerekiyor. İsviçre özelinde ise bu durum, iyi güçlendirilmiş dağ hangarları gibi kendine özgü yerleşim şartları nedeniyle daha da maliyetli hâle geliyor. KAYNAK: STAR

