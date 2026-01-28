ABD sopa gösterip ' Yeni ücret 252 milyon dolar oldu' dedi! Kabul edildi, F-35'lerin geliş tarihi belli oldu

Meiringen ve Emmen üslerinde ise altyapı çalışmalarının başlaması en az bir yıl gecikmiş durumda. Buna karşın ilk F-35 uçaklarının İsviçre'ye 2027 yılında ulaşması bekleniyor, ancak nihai sözleşme miktarları hâlâ netleşmiş değil. Defense Express'e göre, bu durum modern ülkelerin bile beşinci nesil savaş uçaklarını işletmek için hava üslerini ve altyapılarını güncellemek adına yatırım yapmak zorunda olduğunun bir göstergesi. Ayrıca, kendi kapasite ve ihtiyaçların yeterince doğru değerlendirilmediğini de ortaya koyuyor.