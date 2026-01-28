  • İSTANBUL
Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!
Giriş Tarihi:

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

Yunan basını Tayfun füzesinin teknik özellikleri ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Haberde Yunanistan'ın mevcut caydırıcılık doktrinini geçersiz kıldığı ve kritik askeri altyapıyı risk altına soktuğu vurgulandı.

1
#1
Foto - Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

Yunanistan basını, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil balistik füze sistemi TAYFUN'un, Yunanistan'ın tamamını kapsayan bir menzile ulaşmasını "stratejik bir kırılma" olarak değerlendirdi. Atina merkezli Newsbeast sitesinde yayımlanan analizde, Tayfun'un Yunanistan açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu açıkça ifade edildi.

#2
Foto - Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

Newsbeast'te kaleme aldığı değerlendirmede Yunan analist Georgios Sarris, Türkiye'nin yerli imkânlarla geliştirdiği Tayfun balistik füzesinin Atina'da artan tedirginliği gözler önüne serdiğini yazdı. Sarris, füzenin ulaştığı menzil ve teknik kapasitenin, Yunanistan'ın mevcut caydırıcılık anlayışını yeniden sorgulamasına neden olduğunu belirtti.

#3
Foto - Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

Analizde, Tayfun'un 2 bin 500 kilometreye varan potansiyel menzilinin, olası bir çatışma durumunda Yunanistan'ın doğudan batıya tamamını kapsayabilecek bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilerek, "Bu silah sistemi Yunanistan için oyunun kurallarını değiştiriyor" değerlendirmesine yer verildi.

#4
Foto - Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

"ATİNA'YI EN ÇOK TEHDİT EDEN SİLAH" Sarris, Türkiye'nin Tayfun'un daha gelişmiş bir versiyonunu başarıyla test ettiğini belirterek, füzenin Mach 8'e ulaşan iniş hızına dikkat çekti. Bu özelliklerin Tayfun'u, "Atina'yı en çok tehdit eden silah sistemleri" arasında üst sıralara taşıdığını ifade etti.

#5
Foto - Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

"TÜM YUNANİSTAN TEORİK OLARAK MENZİL İÇİNDE" Analizde, Tayfun füzesinin operasyonel öneminin Yunanistan açısından "acil ve belirleyici" olduğu ifade edildi. Sarris'e göre, artık İyon Adaları'ndan Doğu Ege'ye kadar Yunanistan'ın tamamı teorik olarak Tayfun'un menzili içinde bulunuyor. Daha önce doğrudan tehdit altında olmadığı düşünülen Korfu ve Diapontia Adaları gibi bölgelerin dahi potansiyel hedef haline geldiği belirtildi.

#6
Foto - Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

"OLASI BİR SALDIRIDA HAVA ALTYAPISI DEVRE DIŞI KALABİLİR" Sarris, askeri kaynaklara dayandırdığı değerlendirmesinde, olası bir Tayfun saldırısının Yunanistan'ın kritik hava altyapısını geçici olarak işlevsiz hale getirebileceğini yazdı. Elefsis, Larissa ve Tanagra'daki hava üslerinin hedef alınması halinde Yunanistan'ın ani müdahale kabiliyetinin ciddi şekilde zayıflayabileceği ifade edildi. Ayrıca, ABD'den tedarik edilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılacağı Andravida Üssü'nün de potansiyel hedefler arasında yer almasının Atina'daki stratejik baskıyı artırdığı kaydedildi.

#7
Foto - Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

"MEVCUT ENVANTER YETERSİZ" Yunan analist, bu tablo karşısında Yunanistan'ın mevcut askeri kapasitesinin Türkiye kaynaklı bu tehdidi dengelemekte yetersiz kaldığını savundu. Yaklaşık 300 kilometre menzilli sistemlerin yanı sıra, Mirage 2000-5 ve Rafale uçaklarından fırlatılabilen 500 kilometre menzilli SCALP EG füzelerinin dahi, Türkiye'nin çoklu vuruş kabiliyeti karşısında sınırlı etki yaratabileceğini belirtti.

#8
Foto - Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

"320 KİLOMETRELİK MESAFE VURGUSU" Analizde, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin 560 kilometreyi aşan test atışlarının yapıldığı bilgisine yer verilirken, asıl dikkat çekici unsurun 2 bin 500 kilometreye ulaşan menzil olduğu vurgulandı. Sarris, "İzmir kıyıları ile Atina arasındaki mesafe düz bir hat üzerinde 320 kilometreyi bile geçmiyor. Yunan hükümeti bu gerçeği dikkate almak zorunda" ifadelerini kullandı./ kaynak: akşam

