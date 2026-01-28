Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

"OLASI BİR SALDIRIDA HAVA ALTYAPISI DEVRE DIŞI KALABİLİR" Sarris, askeri kaynaklara dayandırdığı değerlendirmesinde, olası bir Tayfun saldırısının Yunanistan'ın kritik hava altyapısını geçici olarak işlevsiz hale getirebileceğini yazdı. Elefsis, Larissa ve Tanagra'daki hava üslerinin hedef alınması halinde Yunanistan'ın ani müdahale kabiliyetinin ciddi şekilde zayıflayabileceği ifade edildi. Ayrıca, ABD'den tedarik edilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılacağı Andravida Üssü'nün de potansiyel hedefler arasında yer almasının Atina'daki stratejik baskıyı artırdığı kaydedildi.