Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı titretti: Tüm ülke menzil içinde!

"TÜM YUNANİSTAN TEORİK OLARAK MENZİL İÇİNDE" Analizde, Tayfun füzesinin operasyonel öneminin Yunanistan açısından "acil ve belirleyici" olduğu ifade edildi. Sarris'e göre, artık İyon Adaları'ndan Doğu Ege'ye kadar Yunanistan'ın tamamı teorik olarak Tayfun'un menzili içinde bulunuyor. Daha önce doğrudan tehdit altında olmadığı düşünülen Korfu ve Diapontia Adaları gibi bölgelerin dahi potansiyel hedef haline geldiği belirtildi.