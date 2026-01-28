  • İSTANBUL
Gıda
11
Yeniakit Publisher
Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü
IHA Giriş Tarihi:

Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Karadeniz'de hafta boyu etkili olan fırtına sonrası Samsun'da tezgahlar hamsiye doydu.

#1
Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Karadeniz'de etkili olan fırtınadan dolayı tezgahlarda azalan hamsi fırtınanın dinmesiyle balık tezgahlarında yerini aldı.

#2
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

1 Eylül 2025 itibarıyla başlayan balık sezonu Karadeniz'de çeşitlilik ve bolluk açısından balıkçıları memnun ediyor.

#3
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Kentte işletme sahibi Emir Kaan Tunçer, AA muhabirine, 3 kuşaktır balıkçılık yaptıklarını söyledi.

#4
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Kentte geçtiğimiz hafta etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı balıkçıların ava çıkamadıklarını ve dolayısıyla taze balığa ulaşmakta zorluk çektiklerini söyleyen Tunçer, "Amacımız insanlara taze balık yedirmek.

#5
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Hamsi şu an bizde 200 lira kilosu, çok güzel, iri seçme hamsiler. Piyasadaki buzhane hamsilerini kesinlikle tavsiye etmiyorum." dedi.

#6
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Tezgahta 40 çeşit balık bulunduğunu dile getiren Tunçer, "Palamut, istarvit, mezgit, barbunya, çinekop, çupra, levrek, kalkan, kötek, kırlangıç balıkları bulunuyor tezgahta.

#7
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Ben bu işi üçüncü kuşaktan yapıyorum. Dedem, onun dedesi, hep balıkçıyız. Yani tek amacımız, tek gayemiz balıklarımızı taze bir şekilde müşterilerimize sunabilmek." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Fırtınanın dinmesiye balık fiyatlarında düşüş yaşandığını aktaran Tunçer, şunları kaydetti:"Palamut balığımızın şu an tanesi 150 lira, istavrit balığı 100 lira. Levrek ve çupralar 500 lira, kalkan balığı 1200 lira, mezgitler 400 lira bandında.

#9
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Bu ay geçen aya göre biraz daha uygun fiyatlarımız, önümüzdeki ay daha da uygun olacak inşallah. Geçen ay hava şartlarından dolayı biraz balık azdı ve az olduğu için pahalıydı.

#10
Foto - Kaçan hamsi tezgahlara geri döndü

Ama bu ay havalar yavaş yavaş düzeldiği için, fırtınalar bittiği için balıklarımızı uygun bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz."

