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Dünya
11
ABD seçimlerinde flaş gelişme! Karar verildi

2020-11-06 22:40:02
ABD seçimlerinde flaş gelişme! Karar verildi

ABD seçimlerine ilişkin oy sayımı halen devam ederken sonucun ne olacağı merakla bekleniyor.

#1
Foto - Seçimlerin başa baş gittiği Georgia kentinde

Seçimlerin başa baş gittiği Georgia kentinde

#2
Foto - Eyalette sayım işlemleri devam ederken, şu ana kadar oyların yüzde 99'u sayıldı.

Eyalette sayım işlemleri devam ederken, şu ana kadar oyların yüzde 99'u sayıldı.

#3
Foto - TSİ 18.50 itibariyle seçim yetkilileri henüz sayılmaya 4 bin 169 oy olduğunu belirtirken, her iki aday da oyların yüzde 49.4'ünü kazandı.

TSİ 18.50 itibariyle seçim yetkilileri henüz sayılmaya 4 bin 169 oy olduğunu belirtirken, her iki aday da oyların yüzde 49.4'ünü kazandı.

#4
Foto - Ancak sayılan oylarda an itibariyle Joe Biden'ın 1579 oyluk üstünlüğü bulunuyor.

Ancak sayılan oylarda an itibariyle Joe Biden'ın 1579 oyluk üstünlüğü bulunuyor.

#5
Foto - 16 delegesi bulunan Georgia'da eyalet yasalarına göre adaylar arasındaki fark yüzde 0.5'in altında olduğu zaman taraflar mazeret bildirmeksizin yeniden sayım talep edebiliyor.

16 delegesi bulunan Georgia'da eyalet yasalarına göre adaylar arasındaki fark yüzde 0.5'in altında olduğu zaman taraflar mazeret bildirmeksizin yeniden sayım talep edebiliyor.

#6
Foto - Georgia Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, adaylar arasındaki farkın çok az olması nedeniyle Georgia'da yüksek ihtimalle yeniden sayım yapılacağını söyledi.

Georgia Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, adaylar arasındaki farkın çok az olması nedeniyle Georgia'da yüksek ihtimalle yeniden sayım yapılacağını söyledi.

#7
Foto - Seçim kazananının belirlenebileceği bu kritik eyaletle ilgili tartışmalar tırmanmış durumda.

Seçim kazananının belirlenebileceği bu kritik eyaletle ilgili tartışmalar tırmanmış durumda.

#8
Foto - Seçimle ilgili belirsizlik devam ederken sokaklarda protestolar devam ediyor.

Seçimle ilgili belirsizlik devam ederken sokaklarda protestolar devam ediyor.

#9
Foto - ABD'de yetkililer küçük çaplı protestoların ülke geneline yayılmasından korkuyor.

ABD'de yetkililer küçük çaplı protestoların ülke geneline yayılmasından korkuyor.

#10
Foto - Bu gelişmeler devam ederken ABD Gizli Servisi, Joe Biden'ın koruma sayısın artışa gitti.

Bu gelişmeler devam ederken ABD Gizli Servisi, Joe Biden'ın koruma sayısın artışa gitti.

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