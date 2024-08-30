ABD, İsrail filan değil! Duyan çıldıracak: Türk İHA'sını düşürme emrini o ülke verdi

Türkiye Gazetesi'ne bilgi veren Iraklı kaynaklar “Irak’ta PKK terör tehdidine dönük tarihin en etkili siyasi ve askerî adımlarını atan Türkiye diğer yandan Bağdat yönetimi ile ticaret, sanayi, güvenlik alanlarında da büyük aşamalar kaydetti” hatırlatmasında bulundu. Bu durumun en fazla İran’ı rahatsız ettiğini ifade eden kaynaklar, Kerkük’ün sabotaj için özel olarak seçildiğini belirtti. Iraklı bir yetkili “Karşılıklı üst düzey ziyaretler, oluşturulan komisyonlar ve ticari, askerî, bürokratik alanda atılan adımlar İran’ı korkuttu. Türk-Irak iş birliğinin gelişmesini Tahran yönetimi kendi siyasi, ekonomik, güvenlik nitelikli çıkarlarına tehdit olarak görüyor. Kerkük’ün siyasi yapısını dizayn ve Türkiye’yi saf dışı bırakmak amaçlı yapılan Vali-Meclis ataması tamamen İran’ın hamlesiydi. Ardından Kerkük’ün bazı petrol kuyularına Haşdi Şabi militanları yerleştirildi.