2024-05-22 07:13:46 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum"
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini belirterek, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum." dedi. İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, yaklaşık 8 aydır saldırı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesiyle ilgili yerel basına konuştu. Gazze'de yaşayan yüz binlerce Filistinliye "gönüllü göç" çağrısında bulunan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde geniş alanlarda yerleşim birimlerinin inşasını istedi.