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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum"

2024-05-22 07:13:46
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini belirterek, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum." dedi. İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, yaklaşık 8 aydır saldırı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesiyle ilgili yerel basına konuştu. Gazze'de yaşayan yüz binlerce Filistinliye "gönüllü göç" çağrısında bulunan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde geniş alanlarda yerleşim birimlerinin inşasını istedi.

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Foto - İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum"

Savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum. En öncelikli şey Filistinlileri gönüllü göçe teşvik etmektir. Yüz binlerce Filistinlinin göç etmesi durumunda yerleşim birimlerine geri dönmenin ötesinde geniş alanlara açılma imkanı olacak." diye konuştu. Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı Bakanlar, sık sık Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısı yapıyor. Batı Kudüs'te ocak ayı sonunda Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için konferans düzenlenmiş, Ben-Gvir başta olmak üzere çok sayıda İsrailli Bakan da bu toplantıya katılmıştı.

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Foto - İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum"

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Yorumlar

Selahaddin Eyubi

Seni gazzede lağım çukuru a görmek boynumu un borcu olsun birgün kaşında güçlü bir devlet görürsen lağım faresi gibi saklanacak delik lağım bulmayaçaksın bunu il ALLAH AZZE VE CELL İZNİYLE YAKINDIR BU ZAMAN

DEVRAN

İNŞALLAH GAZZE HEPİNİZE MEZAR OLACAK.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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