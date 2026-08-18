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ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yok, abluka sürüyor

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AA Giriş Tarihi:

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yok, abluka sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile müzakere yok, abluka sürüyor" açıklamasını yaptı.

#1
Foto - ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yok, abluka sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile yürütülen süreç ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yok, abluka sürüyor

Tahran yönetimiyle temas kurulduğu yönündeki iddialara değinen Trump, "İran ile yürütülen veya planlanan herhangi bir görüşme ya da müzakere bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yok, abluka sürüyor

Bölgedeki askeri tedbirlerin devam ettiğini vurgulayan Trump, "Deniz ablukası tüm gücüyle ve etkisiyle yürürlüktedir" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yok, abluka sürüyor

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine de değinen Trump, "Hürmüz Boğazı açık ve operasyonel durumdadır. Tüm deniz mayınları temizlenmiş veya imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.

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