Reis’in fotoğrafı asıldı, dualar edildi! Menderes’te hizmet dönemi başladı
Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan AK Partili Asuman Şen, görevi devraldı. İlk iş olarak makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının asıldığı törende hizmet dönemi dualarla başladı. Törende konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün Menderes bizden yeni tartışmalar değil, yeni eserler, yeni hizmetler bekliyor. Yapılmayı bekleyen yollar, dokunulmayı bekleyen mahalleler, destek bekleyen üreticiler, esnaflar, geleceğe dair hayalleri olan gençler ve çocuklarımız var. Asuman başkanımıza çalışmalarında muvafakiyetler diliyorum" dedi.