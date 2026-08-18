Reis’in fotoğrafı asıldı, dualar edildi! Menderes’te hizmet dönemi başladı

Törende konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Bugün İzmir’imiz ve Menderes’imiz için yeni bir dönemin başlangıcında, büyük bir sorumluluğu devralıyoruz. Bizim anlayışımızda hizmetin tarafı olmaz. Menderes için verilen her emek kıymetlidir. Biz bugüne kadar AK Belediyecilik anlayışının temelini oluşturan eser ve hizmet siyasetiyle hareket ettik. Milletin sesine kulak veren, ihtiyacı yerinde gören, sorunu ertelemeden çözen ve geride kalıcı eserler bırakan belediyecilik anlayışından hiçbir zaman vazgeçmedik. Bundan sonra da aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim Menderes’te ayrımız gayrımız yok. Çiftçimiz de esnafımız da gencimiz de yaşlımız da bizim. Siyasi görüşü, inancı, düşüncesi ne olursa olsun her bir hemşerimizi aynı samimiyetle kucaklayacağız. Belediye kapısından içeri giren hiç kimse kendisini öteki hissetmeyecek. Çünkü bu belediye Menderes’in belediyesidir" ifadelerini kullandı.