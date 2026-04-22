ABD akamete uğratmaya çalışıyordu! Ve Kaan'dan haber geldi
ABD'nin gerekli olan motorları vermeyerek Kaan projesini yavaşlatma girişimi sürerken TUSAŞ'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. TUSAŞ, Kaan'la ilgili tarih verdi.

GDH'de yer alan habere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Millî Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, projenin belirlenen takvim doğrultusunda ve planlamalara uygun şekilde ilerlediği vurgulandı.

Açıklamada, tam boy statik testlerde kullanılacak prototipin hangardan çıkarıldığı belirtilirken, daha önce iki uçuş gerçekleştiren KAAN-0 prototipi üzerinde yer testlerinin sürdüğü ifade edildi.

TUSAŞ, “Millî Muharip Uçak KAAN projesi; takvime ve tüm planlamalara uygun bir şekilde ilerletiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

KAAN programı kapsamında yalnızca test faaliyetlerinin değil, aynı zamanda seri üretime yönelik hazırlıkların da eş zamanlı olarak sürdürüldüğü aktarıldı. Bu çerçevede KAAN-2 ve KAAN-3 prototiplerinin üretim ve montaj çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Şirket, programın bir sonraki kritik aşamasına ilişkin olarak KAAN-1 prototipini işaret etti. Açıklamada, “KAAN-1 uçağının 2026 yılı içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Bu doğrultuda, KAAN programında test, üretim ve geliştirme süreçlerinin eş zamanlı ilerlediği ve projenin planlanan takvim çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

