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Türkiye
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Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

2023-03-28 08:55:33
Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

Adana’da trafik polisleri, abart egzozlu araçlar üzerinde uygulama yaptı.

#1
Foto - Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

Uygulamada abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı.

#2
Foto - Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik uygulama yaptı.

#3
Foto - Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 14 aracın abart egzoz kullandığı tespit edildi.

#4
Foto - Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

Aracında teknik değişiklik yapan 4 sürücü, plakasız araç kullanan 5 sürücü ve ehliyetsiz araç kullanan 8 sürücüye para cezası kesilirken, 9 araçta trafikten men edildi.

#5
Foto - Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

İşte uygulamadan görüntüler...

#6
Foto - Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

İşte uygulamadan görüntüler...

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