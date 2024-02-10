  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev sahipleri şaşkın! Ne olduğunu bile anlayamadılar! O karar yürürlüğe girdi ve bakın neler oldu

Dev banka iflasın eşiğinde! ATM’lerinde resmen kuyruk oluştu! Müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı

Elektrik tellerindeki gizemli kırmızı beyaz topların sırrı çözüldü: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

AK Parti ve Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Yavuz Bingöl’le ilgili şok “CHP” iddiası! O isim, “Çok şaşıracaksınız” diyerek paylaştı! Yer yerinden oynayacak

Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Toprağa "altın" ektiler!

Ali Koç sindiremedi! Tüm takımı kapsayacak flaş gelişme duyuruldu! Sır gibi saklanıyor: Krizini aşmak için sattı: En dikkat çeken transferi!

Elektrik faturası gelen herkesi ilgilendiriyor! Tüm aboneleri kapsayacak flaş gelişme duyuruldu! Bundan sonra böyle olacak

Rusya’dan beklenmedik “Türkiye” kararı! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Çikolata severlere büyük şok! Herkesin severek yediği o üründe virüs tespit edildi! “Maalesef…” diyerek o haberi verdiler

Gündem
5
A101 o ürünün fiyatını 125 TL'ye indirdi! Duyan oraya koşacak! Temel gıdalarda büyük kampanya başladı: Tam 7 gün boyunca...

2024-02-10 13:33:55
A101 o ürünün fiyatını 125 TL'ye indirdi! Duyan oraya koşacak! Temel gıdalarda büyük kampanya başladı: Tam 7 gün boyunca...

Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan A101, 10 Şubat 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Temel gıdalarda büyük indirim başlatan A101, o ürünün fiyatını 125 TL’ye indirdi... Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar...

#1
Foto - A101 o ürünün fiyatını 125 TL'ye indirdi! Duyan oraya koşacak! Temel gıdalarda büyük kampanya başladı: Tam 7 gün boyunca...

• Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 139,50 TL • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 115 TL • Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 54,50 TL • Piliç Nugget 300 gr 29,75 TL • Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9 TL • Danone Süt Çeşitleri 180 ml 7,90 TL

#2
Foto - A101 o ürünün fiyatını 125 TL'ye indirdi! Duyan oraya koşacak! Temel gıdalarda büyük kampanya başladı: Tam 7 gün boyunca...

• Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml 7 TL • La Vache qui rit Krem Peynir 400 gr 69 TL • Pınar Krem Peynir 400 gr 58 TL • Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 279 TL • Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49,90 TL • Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 95,90 TL

#3
Foto - A101 o ürünün fiyatını 125 TL'ye indirdi! Duyan oraya koşacak! Temel gıdalarda büyük kampanya başladı: Tam 7 gün boyunca...

• Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 37,90 TL • Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 55 TL • Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 55 TL • Tursil Toz Deterjan 7,5 Kg 219 TL • Kotex Natural Hijyenik Ped Çeşitleri 45 TL

#4
Foto - A101 o ürünün fiyatını 125 TL'ye indirdi! Duyan oraya koşacak! Temel gıdalarda büyük kampanya başladı: Tam 7 gün boyunca...

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde; • Colgate Diş Macunu 2x75 ml 39,90 TL • Colgate Diş Fırçası 1+1 39,90 TL • Fiskobirlik Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 49,90 TL

Gündem

"YRP'nin İstanbul adayı belli oldu" iddiası gündemi sarstı! Hiç umulmadık bir isim...

Anlamsız bir kararla yerel seçimlerde kendi adayını çıkaracağını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nde İBB adayının kim olacağı merak konusu. ..
Helal olsun Katar! 170 milyon TL'lik müthiş adım
Dünya

Helal olsun Katar! 170 milyon TL'lik müthiş adım

İsrail'in alçak saldırılarına maruz kalan Filistin'in her zaman yanında yer alan Katar'da öğrenciler, 20 milyon riyal (yaklaşık 170 milyon T..
Aliyev ve Selçuk Bayraktar törene katılmıştı... Dikkatlerden kaçan müthiş detay!
Gündem

Aliyev ve Selçuk Bayraktar törene katılmıştı... Dikkatlerden kaçan müthiş detay!

Azerbaycan, AKINCI TİHA için inşa ettiği hangara bugün törenle faaliyete aldı. Azerbaycan’daki AKINCI töreninde, SOM Seyir Füzesi detayı dik..
Alman sanayi devinden Türkiye’ye yatırım
Avrupa

Alman sanayi devinden Türkiye’ye yatırım

Alman sanayi devi Wilo Türkiye’deki fabrikasında 4 megavatlık hidrojen santrali kuracak. 1.5 yılda tamamlanacak yatırım, Türkiye’nin en büyü..
Terör örgütü DHKP/C’ye ağır darbe: Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimleri yer alıyor
Gündem

Terör örgütü DHKP/C’ye ağır darbe: Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimleri yer alıyor

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatı..
Türkiye’den Lahey hamlesi: Tarih belli oldu
Gündem

Türkiye’den Lahey hamlesi: Tarih belli oldu

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD), İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin du..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23