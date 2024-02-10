2024-02-10 13:33:55 A101 o ürünün fiyatını 125 TL'ye indirdi! Duyan oraya koşacak! Temel gıdalarda büyük kampanya başladı: Tam 7 gün boyunca...
Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan A101, 10 Şubat 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Temel gıdalarda büyük indirim başlatan A101, o ürünün fiyatını 125 TL’ye indirdi... Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar...