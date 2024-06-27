A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

Hyundai INSTER, 120 kW yüksek güçlü bir DC şarj istasyonu kullandığında, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. INSTER ayrıca, standart olarak 11 kW'lık yerleşik şarj cihazı, özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da sunuyor. Harici ve dahili V2L işlevi sunan otomobil, çift yönlü şarja da olanak tanıyor. INSTER, doğada elektrikli bisiklet, scooter ve kamp malzemeleri gibi cihazları serbestçe kullanmaya veya şarj edilmelerine imkan tanıyan günlük bir kullanıcı dostu olarak da ün yapmaya hazırlanıyor. INSTER, bu yaz ilk olarak Kore'de, ardından Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik gibi pazarlarda satışa sunulacak. Çoğu donanım ve teknoloji standart olarak gelirken, gelişmiş rahatlık ve tasarım özellikleri de pazarların stratejisine göre belirlenecek. Bununla beraber, INSTER CROSS adı verilen bir başka model ise yakında INSTER ailesine katılacak. Daha güçlü ve offroad odaklı bir tasarıma sahip olacak INSTER CROSS hakkındaki detaylar ileri bir tarihte paylaşılacak.