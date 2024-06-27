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A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!
Otomotiv
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A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

2024-06-27 12:00:08
A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

Hyundai, çok yönlü kullanım özelliklerine sahip yeni modeli INSTER’ı tanıttı. A-SUV segmentindeki INSTER, günlük kullanımda oldukça pratik ve aynı zamanda çevre dostu. Şık bir tasarıma ve geniş iç hacme sahip elektrikli INSTER’ın menzili 355 km (WLTP).

#1
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

Hyundai Motor Company, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı’nda tamamen yeni elektrikli modeli INSTER’ı tanıtarak A-SUV segmentinde tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Şık bir tasarım felsefesiyle gelen otomobil, segment lideri sürüş aralığı ve çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. İleri teknoloji özelliklere sahip yeni kompakt EV, özellikle şehir içi kullanıma yenilikçi bir imaj getiriyor.

#2
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

Geniş bir iç mekanla dikkat çeken INSTER, güvenli ve kaliteli sürüş sunmak için gelişmiş bir pil ve elektrik motor teknolojisiyle üretiliyor. Diğer Hyundai ve IONIQ modellerinde de olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan INSTER, WLTP normlarına göre 355 km kadar bir menzil vaat ediyor. Bu menzille birlikte kendi segmentindeki en iyi değeri sunan INSTER, çevre dostu olmasıyla da gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için sorumluluğu elden bırakmıyor. Cesur tasarım ve benzersiz özellikler

#3
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

INSTER, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Kore'de üretilen benzinli CASPER'ın tasarım mirasını baz alıyor. Hyundai’nin Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği INSTER'in stili, daha fazla iç alan ve sağlam bir yol tutuşu sunmak için uzatılmış gövdeden oluşuyor. Geniş bir dingil mesafesi ile desteklenen otomobil, her ne kadar A segmentinde yer alsa da kendinden çok daha büyük araçlarla yarışır bir iç mekan konforu sunuyor. Böylelikle, tam olarak A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlanıyor.

#4
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

Bu genişliğiyle daha geniş iç mekan ve gelişmiş bagaj kapasitesi sunabilen otomobil, şehir içinde esnek manevra kabiliyeti ve sıkış alanlarda pratik kullanım özelliğiyle dikkat çekiyor. INSTER'in gövde tasarımı, doğrudan bir SUV olduğunu kanıtlıyor. Bu kompakt SUV profili, sade yüzeyler kadar güçlü çamurluklar, dik A sütunu, yukarı hizalanmış tampon ve tavan raylarıyla elde ediliyor. LED gündüz sürüş farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri de arka lamba ve tamponla birleşerek sportif bir görsellik oluşturuyor. Ayrıca INSTER, donanım seviyesine bağlı olarak 15 veya 17 inç alaşım jantlarla tercih edilebilecek.

#5
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

INSTER, gelişmiş kabininde 10,25 inçlik dijital bir panelle kullanıcısını karşılıyor. Navigasyonlu 10,25 inçlik bilgi-eğlence sistemi, diğer modellerde olduğu gibi dokunmatik bir ekranla geliyor. Daha fazla ferahlık hissi yaratmak üzere tasarlanmış bu kabinin orta konsolundaysa kablosuz şarj, havalandırma ve multimedya gibi kontrollere yer veriliyor.

#6
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

INSTER'ın direksiyon simidindeki grafikler ise otomobilin yüksek teknoloji imajını güçlendirerek piksel temasıyla birlikte sunuluyor. İç tasarımda daha fazla kişiselleştirme için opsiyonel üst kapı kaplamaları da bulunuyor. INSTER'in iç mekanı çok yönlülük ve ferahlık sunarken, ön sıradaki oturma düzeni geçiş erişimi sağlıyor. Arka koltuklar da 50/50 oranında bölünerek ileri geri kaydırılabiliyor ve ihtiyaç haline yatırılabiliyor.

#7
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

Hem dış hem de iç mekanda sürdürülebilir malzemeler kullanan INSTER, geleneksel olarak siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmentinin yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden yapılan bir renklendiriciyi kullanıyor. Ayrıca iç mekandaki plastik malzemeler ise pet şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanıyor.

#8
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

Hyundai INSTER, DC şarj hızı ve maksimum sürüş menzili ile öne çıkıyor. Kullanıcıların şarj işlemi için daha az zaman harcamasına olanak sağlayan alt yapı sayesinde daha rahat bir seyahat özgürlüğü tanıyor. Standart olarak 42 kWh batarya ile donatılan INSTER, opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kWh bir bataryaya da sahip. Bu iki versiyon 71,1 kW (97 PS) ve 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor. Her iki versiyonun maksimum tork değeri ise 147 Nm. Uzun menzilli versiyon, tek şarjla 355 km'lik (WLTP) segment lideri bir menzil sunarken, 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor.

#9
Foto - A-SUV segmenti elektrikleniyor! Hyundai yeni modelini tanıttı! Cesur tasarım ve benzersiz özellikler!

Hyundai INSTER, 120 kW yüksek güçlü bir DC şarj istasyonu kullandığında, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. INSTER ayrıca, standart olarak 11 kW'lık yerleşik şarj cihazı, özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da sunuyor. Harici ve dahili V2L işlevi sunan otomobil, çift yönlü şarja da olanak tanıyor. INSTER, doğada elektrikli bisiklet, scooter ve kamp malzemeleri gibi cihazları serbestçe kullanmaya veya şarj edilmelerine imkan tanıyan günlük bir kullanıcı dostu olarak da ün yapmaya hazırlanıyor. INSTER, bu yaz ilk olarak Kore'de, ardından Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik gibi pazarlarda satışa sunulacak. Çoğu donanım ve teknoloji standart olarak gelirken, gelişmiş rahatlık ve tasarım özellikleri de pazarların stratejisine göre belirlenecek. Bununla beraber, INSTER CROSS adı verilen bir başka model ise yakında INSTER ailesine katılacak. Daha güçlü ve offroad odaklı bir tasarıma sahip olacak INSTER CROSS hakkındaki detaylar ileri bir tarihte paylaşılacak.

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