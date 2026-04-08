A Milli Takım'ın kasası dolacak! Tahmini kazanç tabosu!
2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye'nin, tahmini gelir tablosu da belli oldu.
2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye'nin, tahmini gelir tablosu da belli oldu.
24 yıllık hasretini sonlandıran A Milli Takım, Kosova'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Türkiye'nin rakipleri belli oldu Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, ilk maçını Avusturalya ile 14 Haziran'da oynayacak.
Türkiye'nin elemelerde kazandığı gelir belli oldu Turnuvaya katılan A Milli Takım'ın elemelerde kazandığı ücret toplamda 10.5 milyon euro olarak hesaplandı.
Dünya Kupası gelirleri ne kadar? Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 2 ay kalırken, turnuvada takımların elde edeceği gelirler de belli oldu. İşte gelir tablosu...
Şampiyon: 50 milyon dolar İkinci takım: 33 milyon dolar
Üçüncü takım: 29 milyon dolar Dördüncü takım: 27 milyon dolar 5-8. takımlar: 19 milyon dolar 9-16. takımlar: 15 milyon dolar
17-32. takımlar: 11 milyon dolar 33-48. takımlar: 9 milyon dolar Katılım: 1,5 milyon dolar
Dünya Kupası ne zaman başlıyor? ABD, Meksika ve Kanada'da ortak düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Yeni formatta oynanacak turnuvada tam 48 takım mücadele edecek.
A Mili Takım'ın fikstürü belli oldu 13 Haziran 07.00 | Türkiye – Avustralya 19 Haziran 07.00 | Türkiye – Paraguay 25 Haziran 05.00 | Türkiye – ABD/ kaynak: internethaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23