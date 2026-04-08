A Milli Takım'ın kasası dolacak! Tahmini kazanç tabosu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

A Milli Takım'ın kasası dolacak! Tahmini kazanç tabosu!

2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye'nin, tahmini gelir tablosu da belli oldu.

24 yıllık hasretini sonlandıran A Milli Takım, Kosova'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye'nin rakipleri belli oldu Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, ilk maçını Avusturalya ile 14 Haziran'da oynayacak.

Türkiye'nin elemelerde kazandığı gelir belli oldu Turnuvaya katılan A Milli Takım'ın elemelerde kazandığı ücret toplamda 10.5 milyon euro olarak hesaplandı.

Dünya Kupası gelirleri ne kadar? Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 2 ay kalırken, turnuvada takımların elde edeceği gelirler de belli oldu. İşte gelir tablosu...

Şampiyon: 50 milyon dolar İkinci takım: 33 milyon dolar

Üçüncü takım: 29 milyon dolar Dördüncü takım: 27 milyon dolar 5-8. takımlar: 19 milyon dolar 9-16. takımlar: 15 milyon dolar

17-32. takımlar: 11 milyon dolar 33-48. takımlar: 9 milyon dolar Katılım: 1,5 milyon dolar

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? ABD, Meksika ve Kanada'da ortak düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Yeni formatta oynanacak turnuvada tam 48 takım mücadele edecek.

A Mili Takım'ın fikstürü belli oldu 13 Haziran 07.00 | Türkiye – Avustralya 19 Haziran 07.00 | Türkiye – Paraguay 25 Haziran 05.00 | Türkiye – ABD/ kaynak: internethaber

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi
Dünya

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi

Rusya'nın uluslararası rezervleri 749 milyar dolara geriledi. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yöneti..
İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Saldırganların kimlikleri belirlendi
Gündem

İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Saldırganların kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getir..
Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi
Gündem

Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi

‘BabalaTV’ isimli YouTube kanalında yaptığı ‘Pınç’ programıyla tanınan, özellikle Kemalist olmayanlara ettiği hakaret ve küfürlerle bilinen ..
Manisa’da FETÖ’nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel’de
Gündem

Manisa’da FETÖ’nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel’de

FETÖ/PYD’nin Manisa’daki güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada terör örgütünün yeniden yapılanma çabaları deşifre edildi. CHP ..
'Kuruş' ayarı çeken Özgür'den Ekrem'e çizik
Gündem

'Kuruş' ayarı çeken Özgür'den Ekrem'e çizik

Kendi içindeki koltuk kavgalarıyla çalkalanan CHP’de, "milyarlık villa" skandalı sonrası kılıçlar çekildi. CHP Genel Başkan Özgür Özel, İBB'..
'İçimizdeki Amerikancı İslamcılar'
Aktüel

'İçimizdeki Amerikancı İslamcılar'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: İnsan, inandığı değerlerle yaşar; yönünü, kimliğini ve duruşunu bu değerler belirler. İman, yalnızca kal..
