Emri Erdoğan verdi: MİT'in tariihi ateşkesteki gizli rolü ortaya çıktı 2 kişi hayatını kaybetti: Osmaniye’de sel felaketi Emri Saran verdi ve... 21 maç sadece 3 gol: Fenerbahçe emin mi? O isim ortaya çıktı... 'Taş devrine çevireceğiz' demişti... 15 günlük ateşkesin perde arkası: ABD 10 maddede nasıl teslim oldu? Ateşkes sonrası Hakan Fidan'dan flaş İran hamlesi Danıştay'dan tarihi karar: Ölen engellinin yakınından ÖTV alınmayacak Fırsatlar dolu dolu geliyor! BİM’de 14 Nisan 2026 indirimleri açıklandı Ateşkes sonrası 15 ülke harekete geçti: Türkiye vurgusu dikkat çekti! Herkes yeni sezondaki sistemi merak ediyordu! TFF’den yabancı kuralı kararı
Emri Erdoğan verdi: MİT'in tariihi ateşkesteki gizli rolü ortaya çıktı
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş ateşkesle sonuçlandırken Türkiye'nin tarihi arka planındaki rolü ortaya çıktı. İşte detaylar...

MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için arka planda kurumlarla eşgüdüm halinde aktif ve etkin bir çaba gösterdi.

Bu bağlamda, MİT Başkanlığı başlangıçta çatışmaların önlenmesi için tüm taraflarla temaslarda bulundu. Hem ABD-İsrail bloğu hem de İran ile konuşabilen bir istihbarat teşkilatı olarak; çatışmanın yayılmasının ve tırmanmasının önlenmesi, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi, krizin tırmanmasını önleyecek mesajların iletilmesi, çatışmanın durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesinde önemli roller üstlendi.

Bu süreçte, MİT Başkanlığı ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle temas yürüttü.

MİT Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı muhataplarıyla süregelen irtibat kanallarını da bu dönemde kullanarak, çatışmanın durdurulmasına dair öneri ve mesajlarını sürekli bir şekilde iletti.

Ayrıca çatışma bölgelerinden diğer ülkelerin tahliye ve insani amaçlı isteklerine de yardımcı oldu.

MİT Başkanlığı, çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin yanı sıra İran'daki kriz durumunun Terörsüz Türkiye sürecini olumsuz yönde etkilememesi ve İran içerisinde etnik bir çatışmanın engellenmesi amacıyla aktif çalışmalar yürüttü.

Son olarak, bölgede yaşanan karışıklıklardan istifadeyle Türkiye'de gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı da sıkı önlemler alındı.

