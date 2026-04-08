2 kişi hayatını kaybetti: Osmaniye’de sel felaketi
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sağanak sonrası taşan Bülbül Deresi, 2 can aldı; selden etkilenen bölgelerde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu zarar gören alanlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çevre ilçelerden gelen belediye ekiplerinin de desteğiyle selde sürüklenen araçların kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor. İş yerleri su ve balçık altında kalan esnaf da sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

SU BASAN HASTANEDEKİLER ÇEVREDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINA NAKLEDİLDİ: Mehmet Can Caddesi'ndeki özel bir hastanenin zemini ve altındaki üç katında su baskını yaşandı. Elektrik kesintisinin de meydana geldiği hastanedeki hastalar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki başka sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Hastane genel koordinatörü Dr. Mustafa Gürlek, selde elektrik panoları, jeneratör sistemi ve görüntüleme cihazlarının sular altında kaldığını belirterek, "Dün akşamdan bu yana suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Hastanedeki faaliyet tamamen durduruldu. Hastaları tahliye ettik çünkü elektrik ve diğer sistemler tamamen çöktü." dedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ: Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla eğitim- öğretime ara verildiği bildirildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.

