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Spor
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A Milli Takım, İtalya'ya 3 golle mağlup oldu

2022-03-30 00:02:08
A Milli Takım, İtalya'ya 3 golle mağlup oldu

Milli Takımımız, dostluk maçında İtalya'ya 3-2'lik skorla yenildi.

#1
Foto - A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk etti.

A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk etti.

#2
Foto - Mücadeleye hızlı başlayan A Milli Takım, 4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Mücadeleye hızlı başlayan A Milli Takım, 4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

#3
Foto - Karşılaşmanın 34. dakikasında sahneye çıkan Cristante, topu ağlara göndermeyi başardı ve İtalya'ya beraberliği getirdi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında sahneye çıkan Cristante, topu ağlara göndermeyi başardı ve İtalya'ya beraberliği getirdi.

#4
Foto - 5 dakika sonra ise Raspadori, topu ağlara gönderdi ve İtalya'yı 2-1 öne geçiren golü attı. Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Milli Takımımız soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

5 dakika sonra ise Raspadori, topu ağlara gönderdi ve İtalya'yı 2-1 öne geçiren golü attı. Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Milli Takımımız soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

#5
Foto - İtalya 3 golle galibiyet aldı İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük bir tempoda devam etti. 70. dakikada İtalya'da Raspadori yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

İtalya 3 golle galibiyet aldı İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük bir tempoda devam etti. 70. dakikada İtalya'da Raspadori yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

#6
Foto - 83. dakikada Milli Takımımızda ikinci yarı oyuna giren Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

83. dakikada Milli Takımımızda ikinci yarı oyuna giren Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

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