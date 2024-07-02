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A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

2024-07-02 11:32:42
A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Son dakika haberleri: EURO 2024'te A Milli Takımımız bugün sahne alıyor. Son 16 turunda bugün Leipzig şehrinde Avusturya ile karşılaşacak olan Türkiye, çeyrek finale yükselmek adına zorlu rakibine karşı mücadele verecek. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin gibi isimlerden yoksun olacak olan Milli Takım'ı nasıl bir Avusturya bekliyor? İşte turnuvanın favori takımların biri haline gelen Avusturya'nın takım özellikleri...

#1
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonada F Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor.

#2
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmada Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

#3
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Geçtiğimiz mart ayında oynanan hazırlık maçında 6-1 kaybettiğimiz rakibi devirerek turnuvada hem yoluna devam etmeyi hem de bir anlamda rövanşı almayı isteyen Ay- Yıldızlı oyuncular, hafta içinde düzenlenen basın toplantılarında bunu önemle vurgulamıştı.

#4
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Şimdi tüm hazırlıklarını tamamlayan Bizim Çocuklar, tam konsantrasyonla mücadeleyi bekliyor. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Romanya-Hollanda eşleşmesinin galibi ile 6 Temmuz'da Berlin'de oynayacak.

#5
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Şimdi tüm hazırlıklarını tamamlayan Bizim Çocuklar, tam konsantrasyonla mücadeleyi bekliyor. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Romanya-Hollanda eşleşmesinin galibi ile 6 Temmuz'da Berlin'de oynayacak.

#6
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Hollanda ve Fransa'nın bulunduğu grupta zayıf halka olarak gösterilen Avusturya, devleri arkasında bırakarak lider çıktı.

#7
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Avusturya'nın başında Gegenpressing'in (Kontra pres) geliştiricilerinden kabul edilen Alman teknik adam Rangnick bulunuyor. Rakiplerine acımasızca baskı yapan ve gücünü takım içi arkadaşlıktan alan bir takım.

#8
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

65 yaşındaki çalıştırıcı, asıl çıkışını Red Bull çatısı altında gösterdi. 2012'de RB Salzburg ve RB Leipzig'in futbol direktörlüğünde inşa ettiği felsefelerle oyuncuları pes etmeyen bir kimliğe büründürdü.

#9
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

2022'de geldiği Avusturya'nın son 2 yıldaki gelişiminin temelinde 4 oyuncu var: Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer ve Nicolas Seiwald. Bu isimlerin ortak özelliği ise Rangnick ile Salzburg, Leipzig ya da her ikisinde de birlikte çalışması.

#10
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Rangnick'in sunduğu özgürlük alanı da Avusturya'nın başarısının kilit noktalarından. Takımda uyku saati kısıtlaması kaldırılırken turnuvada konaklanan otelden çıkma ve kahve içme yasağı bulunmuyor.

#11
Foto - A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Oyuncuların daha fazla motive olması için yatak odalarına, Avusturya'nın son başarılarının resimleri yerleştirildi.

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