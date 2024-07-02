A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

2022'de geldiği Avusturya'nın son 2 yıldaki gelişiminin temelinde 4 oyuncu var: Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer ve Nicolas Seiwald. Bu isimlerin ortak özelliği ise Rangnick ile Salzburg, Leipzig ya da her ikisinde de birlikte çalışması.