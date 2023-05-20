a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK" Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: Buna ilişkin bir açıklama yapma gereği hasıl oldu. Burada sayın Cumhurbaşkanının önceki dönemlerde yaptığı gibi çalışanın, memurun her zaman yanında olundu. Bir önceki artışta enflasyon yüzde 16'lar seviyesindeyken bile yüzde 14-15'lik sosyal refah artışlarıyla beraber yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da 14 Mayıs'tan önceki süreçte HAK-İŞ Genel Kurulu'nda bunun sözünü verdi. En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Vatandaşlarımız ve memurlarımız müsterih olsun. Devletimiz çalışanın ve memurun yanında. Aynı şekilde memurlara büyükşehirlerde ek kira yardımı ve fatura yardımlarının da yapılacağı belirtildi. DEZENFORMASYON MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.