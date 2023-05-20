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Ekonomi
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a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

2023-05-20 07:16:36
a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, Temmuz ayında memurların alacağı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan en düşük 22 bin TL maaş ile ilgili sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt verdi.

#1
Foto - a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

Erdoğan liderliğindeki AK Parti vatandaşlara yönelik ekonomi alanında yeni adımlar atmaya devam ederken Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu.

#2
Foto - a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

MEMURLARA EK KİRA DESTEĞİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

A HABER CANLI YAYININDA DİL SÜRÇMESİ Devlet memurlara yönelik yeni adımlar atarken 18 Mayıs tarihinde A Haber ekranlarında memur maaşlarını yorumlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram yaptığı açıklamada "En düşük memur maaşı net 17 bin TL, brüt 22 bin TL seviyesinde göreceğiz" ifadelerini kullandı. İDDİALARI YALANLADI Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram AHaber canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, "Medyada bazı hususlar kara propaganda malzemesi haline dönüştürülebiliyor ve sosyal medyada farklı yerlere çekilebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklama da en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönündeydi. Biz de canlı yayında dil sürçmesinden dolayı bunun netinin 17 bin brütünün 22 bin lira olduğunu söylemişiz." dedi.

#4
Foto - a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK" Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: Buna ilişkin bir açıklama yapma gereği hasıl oldu. Burada sayın Cumhurbaşkanının önceki dönemlerde yaptığı gibi çalışanın, memurun her zaman yanında olundu. Bir önceki artışta enflasyon yüzde 16'lar seviyesindeyken bile yüzde 14-15'lik sosyal refah artışlarıyla beraber yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da 14 Mayıs'tan önceki süreçte HAK-İŞ Genel Kurulu'nda bunun sözünü verdi. En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Vatandaşlarımız ve memurlarımız müsterih olsun. Devletimiz çalışanın ve memurun yanında. Aynı şekilde memurlara büyükşehirlerde ek kira yardımı ve fatura yardımlarının da yapılacağı belirtildi. DEZENFORMASYON MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

#6
Foto - a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

CHP'LİLER YAYINDAKİ HATADAN SİYASET DEVŞİRMEYE ÇALIŞTI Yaşanan bu yayın kazası sonrası CHP'li isimler hemen olayı provoke ederek sosyal medyada dolaşıma soktu. CHP'li Gürsel Tekin "Erdoğan'ın seçimden 1 hafta önce 22 bin lira olarak açıkladığı en düşük memur maaşının brüt olduğunu bugün açıkladılar. Yani net maaş 17.000. Halkı kandırmışlar. Ancak çıkış var. Eğer Kılıçdaroğlu seçilirse 22 bin olacak. 28 Mayıs'da karar milletin." ifadeleriyle bu dil sürçmesinden siyaset devşirmeye kalktı.

#7
Foto - a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu CHP'li Tekin'in paylaşımını alıntılayarak "22 bin lira brüt değil, NET TUTARDIR. Büyük hezimetinizin farkındasınız, her yönden manipülasyon yapıyorsunuz. Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu sözü değildir; ne çarpıcı olsun diye bedava traktör yalanı söyleriz ne de namus sözü verip üstünü çizeriz Milletimiz sizi de bizi de tanıyor." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

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