Varlık içinde yokluk! Gine’de yürek burkan görüntüler

Belirli bir asgari ücretin olmadığı Gine’de insanlar çalıştıkları işlerde genelde 1 doların biraz üzerinde kazanç sağlıyorlar. Ancak kamuda çalışanlar bu ücretin oldukça üzerinde maaş alıyor. Örneğin bir polis maaşı 250-300 dolar arasında değişiyor. Ayrıca polisin bakmakla yükümlü olduğu aile nüfusu sayısına göre devlet pirinç desteği veriyor. 13 milyondan fazla nüfusa sahip olan Gine’de halkın yüzde 85’i Müslüman, yüzde 8’i Hristiyan geri kalan kısmı ise farklı yerel inanışlara sahip. Başkent Konakri’de vakit namazları genelde camilerde kılınıyor. Kentin en büyük camisi ise İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından yapılan ve Mahmut Ustaosmanoğlu Külliyesi içindeki II. Abdülhamid Han Camisi. Külliye içerisinde kız ve erkek medresesi, 500 öğrenci kapasiteli İslami İlimler İhtisas Merkezi, günlük üç bin kişi kapasiteli aşevi ve misafirhane de bulunuyor. Ülkenin en büyük İslami sosyal alanı olan külliyenin tüm masrafı ise İDDEF aracılığıyla Türkiye’deki hayırseverler tarafından karşılanıyor. İDDEF ayrıca başkent Konakri’de engellilerin yaşadığı Rotame Dispanser denilen bir merkeze her gün yemek yardımında bulunurken ülkenin yardıma muhtaç birçok bölgesinde de su kuyusu açma ve yardım kumanyaları dağıtım çalışmaları da yapıyor.