  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
Varlık içinde yokluk! Gine’de yürek burkan görüntüler

2022-04-01 21:35:24
Varlık içinde yokluk! Gine’de yürek burkan görüntüler

Afrika kıtasının batısında yer alan Gine, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkın geçim ve alım gücü sıralamasına bakıldığında dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alması ile dikkat çekiyor. Fransa’nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine, dünya gündeminde son yıllarda yaşadığı askeri darbelerle konuşulur oldu. Zaten gıda ve su sıkıntısı çeken Afrika ülkeleri özellikle son 10 yılda yaşanan darbe ve darbe girişimleriyle iyice istikrarsızlaşmış ve bu durum ekonominin de dibe vurmasına neden olmuştu. Askeri darbelerin acısını en çok çeken ülkelerden biri olan Gine’de ise halkın çok büyük bir bölümü yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

#1
Foto - Gine özellikle demir madeni bakımından oldukça zengin yataklara sahip. Ülkedeki demir rezervinin 20 milyar ton olduğu ve bugün çıkarılmaya başlansa bu sürenin 100 yılı bulacağı tahmin ediliyor. Gine, demirin dışında otomobil ve uçak yapımında önemli yeri olan alüminyumun ham maddesi olan boksitinde dünya rezervinin 3’te 1’ine tek başına sahip durumda. Boksit dışında altın, elmas, petrol, fosfat, uranyum ve manganez bakımından da hatırı sayılır rezervi bulunuyor.

Gine özellikle demir madeni bakımından oldukça zengin yataklara sahip. Ülkedeki demir rezervinin 20 milyar ton olduğu ve bugün çıkarılmaya başlansa bu sürenin 100 yılı bulacağı tahmin ediliyor. Gine, demirin dışında otomobil ve uçak yapımında önemli yeri olan alüminyumun ham maddesi olan boksitinde dünya rezervinin 3’te 1’ine tek başına sahip durumda. Boksit dışında altın, elmas, petrol, fosfat, uranyum ve manganez bakımından da hatırı sayılır rezervi bulunuyor.

#2
Foto - Bunlara rağmen, 2014-2016 yılları arasında Ebola salgınından ciddi şekilde etkilenen ülke nüfusunun yüzde 50’si Birleşmiş Milletler verisine göre, günde 1 Euro’dan daha az bir gelire sahip durumda. Ülkenin kırsalında yaşayanlar su ve elektrik hizmeti alamıyor. Nüfusun yarısına yakınının yaşadığı başkent Konakri’de ise geçim kaynağı tarım ürünlerine dayalı. Kentin birçok noktasında kurulan pazarlarda ve yol kenarlarından özellikle kadınlar tarlalarında yetiştirdikleri tropikal meyveleri satarak geçimlerini sağlıyor. Ülkede mango, ananas, pirinç, kaju, yer fıstığı, çay ve kola bitkisine kadar oldukça çeşitli tarım ürünü yetişebiliyor. Ayrıca Gine deniz ürünleri de ekonomide önemli yer tutarken turizm ise yeterince gelişme imkanı bulamamış.

Bunlara rağmen, 2014-2016 yılları arasında Ebola salgınından ciddi şekilde etkilenen ülke nüfusunun yüzde 50’si Birleşmiş Milletler verisine göre, günde 1 Euro’dan daha az bir gelire sahip durumda. Ülkenin kırsalında yaşayanlar su ve elektrik hizmeti alamıyor. Nüfusun yarısına yakınının yaşadığı başkent Konakri’de ise geçim kaynağı tarım ürünlerine dayalı. Kentin birçok noktasında kurulan pazarlarda ve yol kenarlarından özellikle kadınlar tarlalarında yetiştirdikleri tropikal meyveleri satarak geçimlerini sağlıyor. Ülkede mango, ananas, pirinç, kaju, yer fıstığı, çay ve kola bitkisine kadar oldukça çeşitli tarım ürünü yetişebiliyor. Ayrıca Gine deniz ürünleri de ekonomide önemli yer tutarken turizm ise yeterince gelişme imkanı bulamamış.

#3
Foto - Gine’de dikkat çeken başka bir konu ise trafik. Özellikle nüfusun yoğun olarak yaşadığı Konakri’de trafik ışığına rastlamak oldukça zor. Durum böyle olunca özellikle kavşak noktalarında trafik deyim yerindeyse kilitleniyor ve normal şartlarda 5 dakikalık bir sürede varılacak mesafe bazen saatleri bulabiliyor. Trafikte eski model ve oldukça bakımsız taksilerin yanında mototaksi adı verilen motosikletlerle ulaşım sağlanıyor. Taksimetrenin kullanılmadığı ülkede ücret pazarlıkla belirleniyor.

Gine’de dikkat çeken başka bir konu ise trafik. Özellikle nüfusun yoğun olarak yaşadığı Konakri’de trafik ışığına rastlamak oldukça zor. Durum böyle olunca özellikle kavşak noktalarında trafik deyim yerindeyse kilitleniyor ve normal şartlarda 5 dakikalık bir sürede varılacak mesafe bazen saatleri bulabiliyor. Trafikte eski model ve oldukça bakımsız taksilerin yanında mototaksi adı verilen motosikletlerle ulaşım sağlanıyor. Taksimetrenin kullanılmadığı ülkede ücret pazarlıkla belirleniyor.

#4
Foto - Belirli bir asgari ücretin olmadığı Gine’de insanlar çalıştıkları işlerde genelde 1 doların biraz üzerinde kazanç sağlıyorlar. Ancak kamuda çalışanlar bu ücretin oldukça üzerinde maaş alıyor. Örneğin bir polis maaşı 250-300 dolar arasında değişiyor. Ayrıca polisin bakmakla yükümlü olduğu aile nüfusu sayısına göre devlet pirinç desteği veriyor. 13 milyondan fazla nüfusa sahip olan Gine’de halkın yüzde 85’i Müslüman, yüzde 8’i Hristiyan geri kalan kısmı ise farklı yerel inanışlara sahip. Başkent Konakri’de vakit namazları genelde camilerde kılınıyor. Kentin en büyük camisi ise İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından yapılan ve Mahmut Ustaosmanoğlu Külliyesi içindeki II. Abdülhamid Han Camisi. Külliye içerisinde kız ve erkek medresesi, 500 öğrenci kapasiteli İslami İlimler İhtisas Merkezi, günlük üç bin kişi kapasiteli aşevi ve misafirhane de bulunuyor. Ülkenin en büyük İslami sosyal alanı olan külliyenin tüm masrafı ise İDDEF aracılığıyla Türkiye’deki hayırseverler tarafından karşılanıyor. İDDEF ayrıca başkent Konakri’de engellilerin yaşadığı Rotame Dispanser denilen bir merkeze her gün yemek yardımında bulunurken ülkenin yardıma muhtaç birçok bölgesinde de su kuyusu açma ve yardım kumanyaları dağıtım çalışmaları da yapıyor.

Belirli bir asgari ücretin olmadığı Gine’de insanlar çalıştıkları işlerde genelde 1 doların biraz üzerinde kazanç sağlıyorlar. Ancak kamuda çalışanlar bu ücretin oldukça üzerinde maaş alıyor. Örneğin bir polis maaşı 250-300 dolar arasında değişiyor. Ayrıca polisin bakmakla yükümlü olduğu aile nüfusu sayısına göre devlet pirinç desteği veriyor. 13 milyondan fazla nüfusa sahip olan Gine’de halkın yüzde 85’i Müslüman, yüzde 8’i Hristiyan geri kalan kısmı ise farklı yerel inanışlara sahip. Başkent Konakri’de vakit namazları genelde camilerde kılınıyor. Kentin en büyük camisi ise İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından yapılan ve Mahmut Ustaosmanoğlu Külliyesi içindeki II. Abdülhamid Han Camisi. Külliye içerisinde kız ve erkek medresesi, 500 öğrenci kapasiteli İslami İlimler İhtisas Merkezi, günlük üç bin kişi kapasiteli aşevi ve misafirhane de bulunuyor. Ülkenin en büyük İslami sosyal alanı olan külliyenin tüm masrafı ise İDDEF aracılığıyla Türkiye’deki hayırseverler tarafından karşılanıyor. İDDEF ayrıca başkent Konakri’de engellilerin yaşadığı Rotame Dispanser denilen bir merkeze her gün yemek yardımında bulunurken ülkenin yardıma muhtaç birçok bölgesinde de su kuyusu açma ve yardım kumanyaları dağıtım çalışmaları da yapıyor.

Kilolarca altın kanalizasyona karıştı! Türkiye o altınlar için harekete geçti
Ekonomi

Kilolarca altın kanalizasyona karıştı! Türkiye o altınlar için harekete geçti

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, her yıl kanalizasyona karışan 5 milyon değerindeki altını ekonomiye kazandıracakları..
O bölgede maden çöktü: 8 ölü!
Dünya

O bölgede maden çöktü: 8 ölü!

Sırbistan’ın güneyinde devlete ait Soko kömür madeninin çökmesinin ardından 8 işçi hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı...
Paylaşımı şaşkına çevirdi! Bu Akşener kendisini ne sanıyor?
Gündem

Paylaşımı şaşkına çevirdi! Bu Akşener kendisini ne sanıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilin emniyet müdürlüklerine yazı göndererek, polis mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi talimatı verdi. AK Par..
Karamollaoğlu ‘Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu’ diyordu Fatih Erbakan’dan Temel Bey’e cevap
Siyaset

Karamollaoğlu ‘Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu’ diyordu Fatih Erbakan’dan Temel Bey’e cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı." şeklindeki skandal çıkışın..
Ahmet Hakan'dan bomba Yavuz Ağıralioğlu yazısı
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba Yavuz Ağıralioğlu yazısı

Ahmet Hakan, Meral Akşener'in genel başkan yardımcılığı görevinden aldığı Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Ağıralioğ..
Teknoloji

"Çakır" dengeleri altüst edecek! Dünyada eşi benzeri yok

ROKETSAN firması Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ı tanıttı. Dünyada henüz bu kadar detaylı bir mini seyir füzesi ailesinin bulunm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay