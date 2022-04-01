2022-04-01 21:35:24 Varlık içinde yokluk! Gine’de yürek burkan görüntüler
Afrika kıtasının batısında yer alan Gine, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkın geçim ve alım gücü sıralamasına bakıldığında dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alması ile dikkat çekiyor. Fransa’nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine, dünya gündeminde son yıllarda yaşadığı askeri darbelerle konuşulur oldu. Zaten gıda ve su sıkıntısı çeken Afrika ülkeleri özellikle son 10 yılda yaşanan darbe ve darbe girişimleriyle iyice istikrarsızlaşmış ve bu durum ekonominin de dibe vurmasına neden olmuştu. Askeri darbelerin acısını en çok çeken ülkelerden biri olan Gine’de ise halkın çok büyük bir bölümü yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.