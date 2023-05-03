95 yaşındaki Latife ninenin en büyük isteği

Ölmeden son bir isteğinin Erdoğan'ı görmek olduğunu dile getiren Latife nine, onu oğlu kadar sevdiğini belirterek, “Ben 95 yaşındayım. Bu ülkeyi yöneten bütün cumhurbaşkanlarını ve başbakanları gördüm. En çok çalışan Erdoğan. O yüzden onu çok seviyorum” diye konuştu.