90 milyon yıllık taşlar Bitlis’te

Bunun yanında taşlara da oldukça ilgim ve merakım var. Dünyanın her tarafından taş koleksiyonu oluşturdum. Tabi biz bunu bir amaç dahilinde yapıyoruz. Bunları gençlerle buluşturup, öğrencilere doğa bilincini kazandırmaya çalışıyoruz. İleriki projelerimizin içinde sergi gibi bir etkinlikle bunları daha fazla gençlerle buluşturup güzel şeyler yapacağız. Sağ olsun Enver Bey de bu açıdan gençliğe ve bize bir katkısı oldu. Koleksiyonundaki en değerli taşları bize hediye etti” diye konuştu.