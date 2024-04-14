  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
9 günlük sefa cefaya döndü! İstanbul’a dönüş yolu kilit

2024-04-14 14:11:01
9 günlük sefa cefaya döndü! İstanbul’a dönüş yolu kilit

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte binlerce kişi İstanbul'a doğru yola çıktı.

#1
Foto - 9 günlük sefa cefaya döndü! İstanbul’a dönüş yolu kilit

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili neredeyse bitti. Pazartesi günü iş başı yapacak olan on binlerce tatilci dönüş yoluna geçti. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinden İstanbul'a doğru yola çıkanlar için yoğunluk yüzünden saatlerdir yollarda devam eden dönüş yolculuğu adeta çileye dönüştü. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi, gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

#2
Foto - 9 günlük sefa cefaya döndü! İstanbul’a dönüş yolu kilit

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini bitirenler Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevresine araçlarıyla hareket ederek otoyolu dolduruyorlar. Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor. İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açıyor. Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

#3
Foto - 9 günlük sefa cefaya döndü! İstanbul’a dönüş yolu kilit

Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar
Dünya

Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, beklenen İran saldırısı nedeniyle tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini ve savaş uçaklarının hazırda ..
İngiltere'den Orta Doğu'ya savaş uçağı yığınağı
Dünya

İngiltere'den Orta Doğu'ya savaş uçağı yığınağı

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ilave jetler ile yakıt ikmal tankerlerini Orta Doğu'ya konuşland..
Guterres, İran'ın İsrail saldırısını kınadı
Dünya

Guterres, İran'ın İsrail saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı, bölgede saldırganlığın derhal..
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Akaryakıtta yeni dönem! Geri sayım başladı!
Ekonomi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Akaryakıtta yeni dönem! Geri sayım başladı!

Akaryakıt sektöründe usulsüz fatura uygulamalarının ve vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçir..
“Oy yoksa, hizmet de yok” ile suçlandılar, 174 kişiyi kurtardılar!
Gündem

“Oy yoksa, hizmet de yok” ile suçlandılar, 174 kişiyi kurtardılar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“Oy yoksa, hizmet de yok” ile suçlandılar, 174 kişiyi kurtardılar!" başlıklı yazısı.....
İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
Dünya

İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İran'ın başlattığı saldırı sonrası İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çalarken, gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23