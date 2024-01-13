9 ekonomistin analizlerini derledik! Bu haberi okumadan sakın ama sakın altın, dolar almayın

Yüksek volatiliteli ve yukarı yönlü sert hareketler beklemiyorum. Ancak bu senaryonun merkez bankası politikalarının devam etmesi durumunda geçerli olacağını hatırlatma isterim. Borsa tarafında şu an kısa vadede fiyatlanacak önemli bir beklenti yok. Diğer yandan BIST-30 ve BIST-100 bünyesinde hisse senedi fiyatları oldukça makul seviyelerde olmakla beraber; 4. çeyrek kârlarını da hesaba kattığımızda önemli bir iskontoya işaret etmekte. Yılın ilk çeyreği borsa tarafında aşağıda 7.400 yukarıda 8.600 seviyeleri arası yatay bir dönem görülebilir. Bu dönem ucuz ve beklentisi olumlu olan, 2024 yılında ciro ve kârları yükselmesi beklenen hisseleri toplama dönemi olarak kullanabilir. Daha çok yılın ikinci yarısında özellikle yerel seçimlerden sonra ya da hemen öncesinde yukarı yönlü bir eğilime şahit olabiliriz. Sene içerisinde 10.000/ 11.000 üzeri seviyeler görülebilir. Dolar bazlı 300 seviyelerini tekrar test edebiliriz. 2024 yılında pozitif performans göstermesini beklediğim hisseler Akbank, Aksa Akrilik, Akçansa, Anadolu Efes, Aygaz, Çimsa, Coca Cola İçecek, Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv, İş Bankası, Turkcel İş Gayrimenkul, Koç Holding, Logo Yazılım, Mavi Giyim, Migros, Sabancı Holding, Şişe Cam, Şok Marketler, Tekfen Holding, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları, Torunlar GYO, Tofaş Otomobil, Türk Traktör, TSKB ve Yapı Bankası. Bu hisselerde yüzde 50 oranında geri kalan kısmı da altın ve TL mevduat olacak şekilde paylaştırılabilir. Hatta vadesi daha uzun ve risk iştahı yüksek yatırımcılar hisse oranını yüzde 75’lere kadar çıkarabilir.