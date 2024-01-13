9 ekonomistin analizlerini derledik! Bu haberi okumadan sakın ama sakın altın, dolar almayın

Enflasyon muhasebesi kapsamında değerlendirilecek döviz bazlı bilanço tutan şirketler arasından Enka İnşaat, Erdemir, Hitit Bilgisayar, Petkim, Pegasus, Tav ve Türk Hava Yolları gibi şirketler tercih edilebilir. Bankacılık sektöründe özel bankalar öncelikli bir seçenek olabilir, ancak regülasyonların kaldırılması durumunda devlet bankaları da düşünülebilir. Şirketleri, enflasyon muhasebesi çerçevesinde değerlendirdiğimizde, parasal varlıkları yükümlülüklerinden fazla olan ve enflasyon muhasebesi sonrasında kazanç sağlayabilecek olan şirketleri seçmek önemlidir. Ayrıca, aktiflerini borçla finanse eden şirketlerin olumlu sonuçlanabileceği göz önüne alındığında, Anadolu Grubu Holding, Sabancı Holding, Koç Holding, Vestel, Türk Telekom, Zorlu Enerji, Anadolu Efes, Ülker, Sasa Polyester, Migros, Kontrolmatik, Arçelik, Turkcell, Enerjisa, Bim, Otokar, Smart Güneş Enerjisi, Karsan, Ford Otosan, Hektaş, Coca-Cola gibi şirketler ön plana çıkabilir.