87 yaşındaki kadın hayatının şokunu yaşadı! Arsasını icara verdi başına gelmeyen kalmadı

Olayı öğrenir öğrenmez hemen süresi içinde Aydın Ovası Sulama Birliği’ne gidip duruma itiraz ettiğini ve tüm belgeleri sunmasına rağmen haksız yere tüm mal varlıklarına haciz konulduğunu belirten Faruk İçel, “Başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Anneme ait arazilerin C.Ş. isimli kişi tarafından 2017 yılından itibaren 5 yıllığına icarlandığına dair İncirliova Ziraat Odası’nın resmi yazısını Aydın Ovası Sulama Birliği’ne ibraz ettik. Ve Sulama Birliği’ne verilen beyanın da sahte olduğunu annemin kimliğinde yer alan ıslak imzası ile sunup beyan ettik. Bunun yanında Annemin yaşlı ve yatalak olduğu için Aydın Ovası Sulama Birliği’ne gidebilmesinin mümkün olmadığını Sulama Birliği görevlileri de biliyor. Buna rağmen bu suyun ücretini sizden tahsil edeceğiz deyip, arazilerimize haciz koydurmuşlar. Bir yandan yatalak annemin bakımı ile uğraşıp diğer yandan da usulsüz ve haksız yere elimizden alınmak istenen mal varlığımızı ve hakkımızı korumaya çalışıyoruz” diyerek tüm yetkililerden yardım istedi. Faruk İçel, kendileri gibi başkalarının da mağdur olmaması için yaşlı veya memur olduğunu için işleyemediği arazilerini icara veren arazi sahiplerinin uyanık ve dikkatli olmasını istedi. Aydın Ovası Sulama Birliği yönetimi, olayla ilgili kimseye bilgi vermek zorunda olmadıklarını gerek görürlerse açıklama yapacaklarını belirttiler.