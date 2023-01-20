87 yaşındaki kadın hayatının şokunu yaşadı! Arsasını icara verdi başına gelmeyen kalmadı

Aydın’da yaşayan 87 yaşındaki bir kadın icara verdiği arazileri yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Arazilerinde tarımsal üretim yapılırken kullanılan suyun ücreti ödenmediği gerekçesi ile yaşlı kadının tüm mal varlığına haciz konulurken, İçel ailesi uğradıkları haksızlığın giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın İncirliova ilçesinde ikamet eden ve Sınırteke köyünde arazileri bulunan 87 yaşındaki Emir İçel, 80 yaşından sonra yaşlılığa bağlı bir takım sağlık sorunları nedeniyle arazilerini işleyemez hale gelince tarlalarını icara vermeye başladı. 2019 yılından sonra iyice düşkünleşip yatağa bağlı yaşamaya başlayan yaşlı kadın, kendi başına hayatını idame ettiremez hale gelince Aydın’da ikamet eden oğlunun yanına yerleşti. Bu süreçte köydeki evine de gidemez hale gelen annesi Emir İçel’in yürüyemediği için yatağa bağlı yaşamaya başladığını belirten emekli öğretmen oğlu Faruk İçel, annesinin imzasını taklit eden bazı kişiler ve buna göz yumduğunu ileri sürdüğü Aydın Ovası Sulama Birliği görevlilerince tüm mal varlıklarına haciz konulduğunu belirtti.