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Hayat-Aktüel
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87 düzensiz göçmen kurtarıldı

2022-10-03 20:40:36
87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

#1
Foto - 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

#2
Foto - 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 3 can salındaki 68 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

#3
Foto - 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salında bulunan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

#4
Foto - 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında da tespit edilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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