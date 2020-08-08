81 ilde linç girişimi: AK Partililerden Dilipak'a destek, AK Parti Kadın Kolları'na tepki yağıyor!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Çam, ''AK Parti Kadın Kolları olarak seviyesiz sözler, iftira ve hakaretlerin cezasız kalmaması için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızı ve yargısal süreçlerin takipçisi olacağımızı da herkesin bilmesini isterim" dedi.