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81 ilde linç girişimi: AK Partililerden Dilipak'a destek, AK Parti Kadın Kolları'na tepki yağıyor!

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81 ilde linç girişimi: AK Partililerden Dilipak'a destek, AK Parti Kadın Kolları'na tepki yağıyor!

2020-08-08 01:16:37
81 ilde linç girişimi: AK Partililerden Dilipak'a destek, AK Parti Kadın Kolları'na tepki yağıyor!

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması üzerinden yazarımız Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından AK Parti tabanından AK Parti Kadın Kolları ve Başkanı Lütfiye Selva Çam'a tepki yağdı.

#1
Foto - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması üzerinden yazarımız Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması üzerinden yazarımız Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

#2
Foto - Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Çam, ''AK Parti Kadın Kolları olarak seviyesiz sözler, iftira ve hakaretlerin cezasız kalmaması için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızı ve yargısal süreçlerin takipçisi olacağımızı da herkesin bilmesini isterim

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Çam, ''AK Parti Kadın Kolları olarak seviyesiz sözler, iftira ve hakaretlerin cezasız kalmaması için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızı ve yargısal süreçlerin takipçisi olacağımızı da herkesin bilmesini isterim" dedi.

#3
Foto - Açıklamayı AK Parti Kadın Kolları sosyal medya hesabından paylaşınca AK Parti tabanı büyük tepki gösterdi. 81 ilde açılacak olan davaya büyük tepki geldi. Dilipak'a destek olan vatandaşlar,

Açıklamayı AK Parti Kadın Kolları sosyal medya hesabından paylaşınca AK Parti tabanı büyük tepki gösterdi. 81 ilde açılacak olan davaya büyük tepki geldi. Dilipak'a destek olan vatandaşlar, "Size küfreden karşı tarafa ne zaman böyle organize olup dava açtınız?", "Dilipak bu davanın temelidir" şeklindeki tepkileriyle yüzlerce yorum yaptı.

#4
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#5
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#6
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#7
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#8
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#9
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#10
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#11
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#12
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#13
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#14
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#15
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#16
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#17
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#18
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#19
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#20
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#21
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#22
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#23
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#24
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#25
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

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Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#27
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#28
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#29
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#30
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#31
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#32
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#33
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#34
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#35
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#36
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#37
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#38
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#39
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#40
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#41
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#42
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#43
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#44
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#45
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#46
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#47
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#48
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#49
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#50
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#51
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#52
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#53
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#54
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#55
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#56
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#57
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#58
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#59
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#60
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#61
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#62
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#63
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#64
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#65
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#66
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#67
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#68
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#69
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#70
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#71
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#72
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#73
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#74
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#75
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#76
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#77
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#78
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#79
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#80
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#81
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#82
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#83
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#84
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#85
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#86
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#87
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#88
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#89
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#90
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#91
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#92
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#93
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#94
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#95
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

#96
Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

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Foto - İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

İşte Dilipak'a gelen destek yorumları ve AK Parti Kadın Kolları'na yapılan eleştiriler...

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