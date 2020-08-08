2020-08-08 01:16:37 81 ilde linç girişimi: AK Partililerden Dilipak'a destek, AK Parti Kadın Kolları'na tepki yağıyor!
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması üzerinden yazarımız Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından AK Parti tabanından AK Parti Kadın Kolları ve Başkanı Lütfiye Selva Çam'a tepki yağdı.