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Doğa
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80 bin yıl sonra bir ilk!

2024-01-02 12:16:16
80 bin yıl sonra bir ilk!

Önümüzdeki yıl, en iyi durumdaki meteor yağmurları ve tam güneş tutulması da dahil olmak üzere yıldız gözlemcileri için harikalarla dolu. Gökyüzü gözlemcilerini önümüzdeki yıl büyük bir heyecan bekliyor. 2024 yılında bir dizi göksel mucize gökyüzünü aydınlatacak. Yüz milyonlarca kişiyi büyüleyecek başlıca etkinlikler arasında tam güneş tutulması ve muhteşem meteor yağmurları yer alıyor ve yıl boyunca güneş maksimum güneşe yaklaştıkça göz kamaştırıcı auroraların daha sık görülmesi bekleniyor.

#1
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

1) 2024'ÜN 18. GÜNÜNDE JUPITER VE AY BULUŞACAK Yıl, iki parlak komşu dünyanın göz alıcı eşleşmesiyle başlıyor: Ay ve Jüpiter. Güneş sistemindeki en büyük gezegen 18 Ocak'ta akşamın erken saatlerinde gökyüzüne hakim olacak ve parlayan bir yarım ayın yanında görünecek.

#2
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

2) 8 NİSAN: TAM GÜNEŞ TUTULMASI KUZEY AMERİKA'YI KAPLAYACAK Yılın en önemli gök olayı, ayın güneşi tamamen örtmesiyle Kuzey Amerika'daki milyonlarca izleyici için gökyüzünü karartacak olan nefes kesici bir tam güneş tutulması olacak.

#3
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

3) NİSAN AYINDA: PARLAK BIR KUYRUKLU YILDIZ DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğündeki 12P/Pons-Brooks adlı dev bir kuyruklu yıldız hızla iç güneş sistemine doğru ilerliyor. Çoğunlukla buz, toz ve gazdan oluşan kriyovolkanik kuyruklu yıldız, 2023 yılında birden fazla patlama yaşadı ve parlaklığındaki hızlı artışla gökbilimcileri şaşırttı.

#4
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

4) 4 MAYIS: ETA AQUARIDS METEOR YAĞMURU ZIRVEYE ULAŞACAK En iyi manzaraların 4 Mayıs'ın şafak vaktinden hemen öncesine kadar küçülen hilalin doğmayacağı, yani özellikle karanlık gökyüzünün yıldız gözlemcilerine en sönük kayan yıldızları bile görme imkânı vereceği şafak öncesi saatlerde görülmesi bekleniyor.

#5
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

5) 12 VE 13 AĞUSTOS: PERSEİDLERİN METEOR YAĞMURUNUN ZİRVESİ Bu Perseid meteor yağmurudur ve tipik bir yılda saatte 60'a kadar kayan yıldız üretebilir. Bu yıl Perseidler için özellikle iyi olacağa benziyor, çünkü yağmurun zirvesi karanlık, aysız bir gökyüzüne denk gelecek.

#6
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

6) 17 EYLÜL: HALKALI GEZEGEN AY'A KATILIYOR Yılın son dört ayı, Ay ve Satürn'ün 17 Eylül'de başlamak üzere ayda bir kez bir araya gelmesiyle mükemmel bir göksel hizalanma dizisi sunacak.

#7
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

7) 2 EKİM: GÖKYÜZÜNDE BİR ATEŞ ÇEMBERİ Batı Yarımküre'deki şanslı izleyiciler 2024 yılının ikinci güneş tutulmasına tanıklık edecekler. Ateş çemberi ya da halkalı tutulmanın yolu çoğunlukla Pasifik Okyanusu'ndan geçecek ve karadan görüş mesafesini birkaç yerle sınırlayacak.

#8
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

8) 4 ARALIK: VENÜS VE HILAL GÜN BATIMINDAN SONRA KUCAKLAŞACAK Güneş'ten sonraki en parlak iki cisim olan Ay ve Venüs, akşamın erken saatlerinde gökyüzünde güçlerini birleştirirken, yıldız gözlemcilerini erken bir tatil hediyesi bekliyor. Bu iki dünya dürbünle birlikte görülebilecek kadar yakın olacak ve ek bir cazibe olarak Venüs, küçük arka bahçe teleskoplarında çeyrek ayın minyatür bir versiyonu olarak görünecek. Bu göksel hizalanmanın keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken 4 Aralık'ta güneş battıktan hemen sonra Ay'ı aramak.

#9
Foto - 80 bin yıl sonra bir ilk!

9) 80 BİN YIL SONRA İLK KEZ HEM GÜNEŞE HEM DÜNYAYA YAKLAŞACAK! Kuyruklu yıldız avcıları, ilk kez Şubat 2023'te tespit edilen ve 2024'ün sonlarında çarpıcı bir manzara haline gelmesi beklenen A3 Tsuchinshan-ATLAS gök cismini yakından izliyor. Yaz başlarında, akşam gökyüzünde görülebilecek ve küçük arka bahçe teleskoplarıyla gözlemlenebilecek. Eylül ayı yaklaşırken, kuyruklu yıldızın yörüngesi onu 80.000 yıl sonra ilk kez hem Güneş'e hem de Dünya'ya yaklaştıracak.

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