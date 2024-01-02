2024-01-02 12:16:16 80 bin yıl sonra bir ilk!
Önümüzdeki yıl, en iyi durumdaki meteor yağmurları ve tam güneş tutulması da dahil olmak üzere yıldız gözlemcileri için harikalarla dolu. Gökyüzü gözlemcilerini önümüzdeki yıl büyük bir heyecan bekliyor. 2024 yılında bir dizi göksel mucize gökyüzünü aydınlatacak. Yüz milyonlarca kişiyi büyüleyecek başlıca etkinlikler arasında tam güneş tutulması ve muhteşem meteor yağmurları yer alıyor ve yıl boyunca güneş maksimum güneşe yaklaştıkça göz kamaştırıcı auroraların daha sık görülmesi bekleniyor.