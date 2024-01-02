80 bin yıl sonra bir ilk!

8) 4 ARALIK: VENÜS VE HILAL GÜN BATIMINDAN SONRA KUCAKLAŞACAK Güneş'ten sonraki en parlak iki cisim olan Ay ve Venüs, akşamın erken saatlerinde gökyüzünde güçlerini birleştirirken, yıldız gözlemcilerini erken bir tatil hediyesi bekliyor. Bu iki dünya dürbünle birlikte görülebilecek kadar yakın olacak ve ek bir cazibe olarak Venüs, küçük arka bahçe teleskoplarında çeyrek ayın minyatür bir versiyonu olarak görünecek. Bu göksel hizalanmanın keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken 4 Aralık'ta güneş battıktan hemen sonra Ay'ı aramak.