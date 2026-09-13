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Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem

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Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada dikkati çeken adli adımlar atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden gazeteci Selahattin Günday ile iki acil tıp teknisyeni, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#1
Foto - Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri gazeteci, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

#2
Foto - Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem

Savcılık, gazeteci Selahattin Günday'ı "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki acil tıp teknisyeni (ATT) ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

#3
Foto - Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem

Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek gazeteci Selahattin Günday ile iki acil tıp teknisyeninin tutuklanmasına karar verdi. Kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#4
Foto - Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma yıllar sonra yeniden başlatıldı. Yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gelinen son aşamada gazeteci Selahattin Günday ile iki acil tıp teknisyeni tutuklanırken 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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