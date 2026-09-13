Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem

Savcılık, gazeteci Selahattin Günday'ı "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki acil tıp teknisyeni (ATT) ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.