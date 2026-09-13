Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada dikkati çeken adli adımlar atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden gazeteci Selahattin Günday ile iki acil tıp teknisyeni, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.