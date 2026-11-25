Yunan basınının Türk savunma sanayiine yönelik değerlendirmeleri son dönemde belirgin şekilde artmış durumda. KIZILELMA, KAAN ve ANKA-3 gibi projelerdeki her yeni gelişme, Atina’da kısa sürede gündem haline geliyor ve çoğu zaman yeni tedarik taleplerinin gerekçesi olarak sunuluyor. Türkiye ise insansız hava aracı teknolojilerinde elde ettiği birikimi yeni nesil insansız savaş uçaklarına taşıyarak hem kendi stratejik derinliğini güçlendiriyor hem de küresel ihracat pazarında daha güçlü bir konuma yerleşiyor. ANKA-3’ün seri üretime geçişiyle birlikte bu tartışmaların bölgede daha da yoğunlaşması bekleniyor.