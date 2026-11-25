80 adetlik tedarik planı için “Hava dengesini zorluyor” yorumu! ANKA-3 ve KAAN, Yunanistan’ın aklını aldı
Yunan Gözlemevi adlı yayında yer alan analizde, Türkiye'nin 80 adet ANKA-3 insansız savaş uçağı tedarik etme planının Ege ve Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğü dengelerini zorladığı değerlendirildi. Uçan kanat tasarımı ve düşük radar görünürlüğüne sahip ANKA-3'ün KAAN ve F-16 filolarıyla icra edeceği müşterek operasyonların Yunan hava savunması ile Rafale, F-16 Viper ve F-35 filoları için yeni bir sınav oluşturacağı ifade edildi. Analizde ayrıca Atina'nın bu platformlara karşı İsrail'den gelişmiş silah sistemleri tedarik etmesi gerektiği savunulurken, iki ülke arasında yaklaşık 1 milyar avroluk savunma anlaşması görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.