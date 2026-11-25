Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, yıldız futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrafor olduğu açıkça görülüyor. Ben, ocak ayında tüm parayı belki de Juventus'a gerçekten en yakın olan tek oyuncu Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir."