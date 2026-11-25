Galatasaray’ın yakasından bir türlü düşmüyorlardı! Ve Osimhen’i duyurdular
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getiren Manchester United'ın Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için ocak ayında harekete geçeceği öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, ara transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.
Mauricio Pochettino'nun transfer hedeflerinin başında gelen Nijeryalı golcü için İngiliz ekibinin ocak ayında girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi.
Galatasaray yönetiminin takımın en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen'i ara transfer döneminde satmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların astronomik bir teklif gelmediği sürece yıldız futbolcunun ayrılığına onay vermeyeceği öne sürüldü. Manchester United'ın Osimhen transferinden kolay kolay vazgeçmeyeceği de iddia edildi.
İngiliz ekibinin ocak ayında sonuç alamaması durumunda yaz transfer döneminde Nijeryalı golcü için yeniden harekete geçeceği aktarıldı. Victor Osimhen'in adı İngiliz kulüplerinin yanı sıra İtalyan devi Juventus ile de anılıyor.
Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, yıldız futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrafor olduğu açıkça görülüyor. Ben, ocak ayında tüm parayı belki de Juventus'a gerçekten en yakın olan tek oyuncu Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir."
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