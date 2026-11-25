Fransızlar duyurdu: Erdoğan kabusları oldu
Fransız Marianne dergisi, “İsrail’in kabusu, Avrupa’nın ise kur yaptığı Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan" başlıklı bir haber yayımladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransız Marianne dergisi, “İsrail’in kabusu, Avrupa’nın ise kur yaptığı Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan" başlıklı bir haber yayımladı.
Fransız Marianne dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası siyasetteki konumunu mercek altına aldı. Dergide yayımlanan analizde Erdoğan, “İsrail’in kâbusu, Avrupa’nın ise yakınlaşmak istediği Türk Cumhurbaşkanı” olarak nitelendirildi.
Vladimir de Gmeline imzalı yazıda, Türkiye’nin son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisine dikkat çekildi. Ankara’nın özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerde üstlendiği rolün, Türkiye’yi uluslararası dengeler açısından önemli bir aktör hâline getirdiği değerlendirildi.
Analizde, İsrail’in Türkiye’nin bölgedeki siyasi ve stratejik nüfuzunun genişlemesini yakından takip ettiği belirtildi. Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’daki gelişmeler üzerindeki etkisinin ve Erdoğan’ın izlediği dış politikanın İsrail açısından önemli bir mesele hâline geldiğine işaret edildi.
Yazıda Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaklaşımındaki değişim de öne çıkarıldı. Geçmişte Ankara ile çeşitli konularda karşı karşıya gelen Avrupa ülkelerinin, değişen jeopolitik koşullar nedeniyle Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yöneldiği ifade edildi.
Türkiye’nin stratejik konumu, askerî kapasitesi ve bölgesel gelişmeler üzerindeki etkisinin Avrupa açısından Ankara’yı önemli bir ortak hâline getirdiği değerlendirmesine yer verildi. Marianne’in analizinde öne çıkan temel nokta ise uluslararası dengelerde yaşanan değişimle birlikte Erdoğan’ın hem Avrupa hem de Orta Doğu siyasetinde dikkate alınması gereken bir lider olarak konumunu güçlendirmesi oldu.
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