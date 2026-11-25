Türkiye’nin stratejik konumu, askerî kapasitesi ve bölgesel gelişmeler üzerindeki etkisinin Avrupa açısından Ankara’yı önemli bir ortak hâline getirdiği değerlendirmesine yer verildi. Marianne’in analizinde öne çıkan temel nokta ise uluslararası dengelerde yaşanan değişimle birlikte Erdoğan’ın hem Avrupa hem de Orta Doğu siyasetinde dikkate alınması gereken bir lider olarak konumunu güçlendirmesi oldu.