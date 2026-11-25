Türkiye, savunma sanayiinde şova devam ediyor! “Yapılamaz” denileni yaptık, 11. sıraya yükseldik
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SSB Kuantum Algoritma Yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin 230'dan fazla savunma ürününü 185 ülkeye ihraç ederek dünyanın 11. büyük savunma sanayii ihracatçısı konumuna ulaştığını açıkladı. Son 25 yılda ithalatçı konumdan teknoloji üreten ve ihraç eden bir yapıya geçildiğini vurgulayan Görgün, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın kabul edilemeyeceğini belirtti.