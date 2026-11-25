Son 25 yılda Türkiye’ye yönelik algının köklü biçimde değiştiğine dikkat çeken Görgün, bir zamanlar Türkiye’yi yalnızca bir pazar olarak görenlerin bugün Türkiye’den neler öğrenebileceklerini sorduğunu ifade etti. Bu dönüşüm, Türk savunma sanayiinin ithalatçı konumdan teknoloji üreten ve ihraç eden bir yapıya geçişini simgeliyor. Görgün, Türkiye’nin yeni nesil teknolojilerde de öncü olmak zorunda olduğunun altını çizdi.