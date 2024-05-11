8 gizli Tesla özelliği! Her biri şaşırtıyor

-4- Yeşil ışık uyarı sistemi- Otonom sürüş özelliklerine sahip olan Tesla modelleri trafikte tüm çevreyi kontrol edebiliyor. Burada tüm çevreden kasıt yayalar, otomobiller ve yapılar gibi hareketli-hareketsiz cisimlerin yanında trafik işaretlerini de kapsıyor. Tesla modelleri Ayarlar>Otonom Sürüş özellikleri kısmında yapacağınız bir ayarlama ile trafikte yeşil ışık yandığında sizi “ses ile uyarabiliyor”. Bu da trafik ışıklarında kullanıcıların yaşadığı dalgınlık gibi sorunların önüne geçiliyor.