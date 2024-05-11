2024-05-11 22:21:10 8 gizli Tesla özelliği! Her biri şaşırtıyor
Elektrikli otomobil markası Tesla'nın 8 gizli özelliğini duyanlar şaşırıyor.
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Elektrikli otomobil markası Tesla'nın 8 gizli özelliğini duyanlar şaşırıyor.
Elektrikli otomobil denince akla artık ilk olarak Tesla markası geliyor. Amerikan otomobil firması seri üretim elektrikli otomobil konusunda gerçek bir devrim yaptı. Tabi bunun yanında Tesla otomobillerinin çok farklı ve ilginç gizli özellikleri de var. Bu haberimizde sizin için 8 gizli Tesla özelliklerine yer verdik. İşte detaylar…
-1- Gizli Tesla kör nokta özelliği- Aslında bu özellik aracın birçok noktasında olan kameralar sayesinde aktif olarak kullanılıyor. Fakat bizim anlatacağımız kısımda özelliği şerit değiştirirken veya sinyal verdiğinizde nasıl kullanabileceğiniz olacak. Bu özellik bir nevi “ayarı gizli” diyebiliriz. Şerit değiştirirken canlı kör nokta sistemini kullanmak için “dönüş sinyali özelliğini” aracın ayarlar menüsünden aktif etmeniz gerekiyor.
-2- Bioweapon Defense modu- İsmine bakıldığında “kimyasal silahlardan korunma sistemi” gibi heyecan verici bir özellikle devam ediyoruz. Tesla “Bioweapon Defense” modu sayesinde otomobil içerisine verdiği havayı temizliyor. Zararlı partikül ve dumanların size ulaşmasını önlemek için hepa filtresi aktif oluyor. Özelliği kullanmak için havalandırma menüsünden “radyoaktif bir virüsü simgeleyen Bioweapon Defense” simgesine dokunmak yeterli.
-3- Torpidoya PİN kodu eklemek- Tesla modellerinde torpido gözünü açmak için manuel bir kilit yok. Bunun yerine aracın ekranı üzerinden torpidoyu açabileceğimiz bir menü bulunmakta. Burada Tesla, torpido gözünüzü güvenli bir kasa haline getirebilmek için şifre koyma hakkını size sunuyor. Özelliği aracın ayarlar menüsünden aktif ederek kullanabilirsiniz.
-4- Yeşil ışık uyarı sistemi- Otonom sürüş özelliklerine sahip olan Tesla modelleri trafikte tüm çevreyi kontrol edebiliyor. Burada tüm çevreden kasıt yayalar, otomobiller ve yapılar gibi hareketli-hareketsiz cisimlerin yanında trafik işaretlerini de kapsıyor. Tesla modelleri Ayarlar>Otonom Sürüş özellikleri kısmında yapacağınız bir ayarlama ile trafikte yeşil ışık yandığında sizi “ses ile uyarabiliyor”. Bu da trafik ışıklarında kullanıcıların yaşadığı dalgınlık gibi sorunların önüne geçiliyor.
-5- Gizli kapı açma kolu- Birçok Tesla modelinin kapısı elektriksel bir düğme veya uygulama üzerinden açılmakta. Bu fikir ilk başta birçok kullanıcıyı mutlu ediyor. Ancak acil bir durumda veya aracın elektrik tertibatında yaşanacak bir sorunda kullanıcılar manuel kapı açma koluna ihtiyaç duyuyor. Çok fark edilmese de bu kol araçlarda yer alıyor. Kapılarda yer alan tutma kollarının hemen arkasında manuel kapı açma kolu yer almakta.
-6- Joe Modu- Bu özellik araç kullanıcısından çok arka tarafta oturan yolcuları ilgilendiriyor. Araç içerisinde sinyal, ikaz, park sensörü gibi birçok sürücü odaklı ses ikaz sistemi bulunmakta. Kısa mesafeli yolculuklarda bu sesler arak tarafta bulunan yolcuları rahatsız etmiyor ancak uzun yolda biraz sinir bozucu olabiliyorlar. Aracınızın Ayarlar>Güvenlik kısmından Joe Modu’nu aktif ederek bu seslerin daha kısık olarak duyulmasını sağlayabilirsiniz.
-7- Telefondan adres gönderme- Artık eskisi gibi adresleri bir kağıda yazma veya arayarak öğrenme gibi alışkanlıklarımız kalmadı. Bunun yerine “abi bana bi konum atsana” gibi sözler hayatımıza yerleşti. Telefonunuza herhangi bir uygulamadan gelen konum bilgisini Tesla uygulaması ile paylaştığınızda konum otomatik olarak aracınıza geliyor.
-8- Batarya-menzil geçiş ikonu değişmesi- Bu aslında alışkanlık üzerine kurulu bir özellik. Bazı kullanıcılar kalan menzil miktarını kilometre olarak görmek isterken bazıları kalan batarya yüzdesini görmek istiyor. Bu değişimi Ayarlar uygulamasından yapabiliyorsunuz ancak daha pratik bir yolu da var. Pil işareti solundaki menzil/batarya ikonuna basarak iki ikon arasında geçiş yapabilirsiniz.
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